Советы

“От стресса чувствую себя очень напряженным (-ой). Как успокоиться и почувствовать расслабление?”

Отвечает
Світлана Ройз
Светлана Ройз

Детский семейный психолог

Сергей Еременко 01 мая 2025, 20:00
“От стресса чувствую себя очень напряженным (-ой). Как успокоиться и почувствовать расслабление?”
Фото Unsplash

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