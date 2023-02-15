Не только медитацией: действенные способы, которые помогут избавиться от стресса

Современный мир немыслим без постоянных возбудителей стресса у человека. Тем более для украинцев, которые в течение последнего года живут в постоянной опасности и находятся в перманентном состоянии стресса.

Есть несколько способов, как можно действенно и быстро расслабить ум и организм в целом. Для этого не обязательно учиться искусству медитаций, достаточно найти несколько любимых и действенных практик для себя.

Как избавиться от стресса

Практик по осознанности Джой Рейнс считает, что можно извлечь столько же пользы от сосредоточения внимания на различных видах деятельности, как и от традиционной сидячей медитации.

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Главное, чтобы практики резонировали именно тебе и помогали расслабить мозг.

Ходьба пешком

Рейнс отмечает, что практиковать осознанность можно во время прогулок пешком. Все потому, что во время ходьбы наш мозг может легко отключиться и думать только о самом процессе хождения.

Наслаждаться природой

Кроме удовольствия, созерцание природы может принести тебе покой и сосредоточенность.

Когда мы находимся на природе, — говорит Рейнс, — мы смотрим панорамным взглядом, который обеспечивает периферийное зрение и успокаивает вашу нервную систему.

Рисование

Рисование может настраивать твой мозг на так называемое состояние потока. Такая деятельность расслабит тебя и настроит на нужные мысли.

В момент рисования твои мысли могут направляться в нужное русло.

Домашние дела

Нередко можно услышать, что в плохие дни хорошим делом станет генеральная уборка дома. И такие действия могут расслабить.

Например, можешь разложить чистое белье в шкаф, глубоко вдыхая ароматы. Тщательно мой посуду, параллельно настраиваясь на нужные мысли.

Попробуй что-нибудь новое

Новое дело — это тоже о медитации. Ведь попытки приготовить необычное блюдо или изучение нового навыка могут заинтересовать тебя, а значит — переключить мозг на другую волну.

Среди таких дел можешь попробовать пение или танцы, построй что-нибудь из конструктора Lego или пойди на мастер-класс по гончарству.

Напиши себе письмо

Так твои мысли структурируются, и тебе самому(-ой) станет легче понять поток своего сознания.

Можешь писать обо всем, что тревожит голову, и не волнуйся о других делах вокруг. Так ты точно сможешь отвлечься от стресса.

К тому же такие действия могут помочь открыть новые навыки и скрытый потенциал: что еще поможет тебе найти свое призвание, мы писали в другом материале.

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