Не медитацією єдиною: дієві способи, що допоможуть позбутися стресу

Сучасний світ неможливо уявити без постійних збудників стресу у людини. Тим паче — для українців, які протягом останнього року живуть у постійній небезпеці та перебувають у перманентному стані стресу.

Та існує кілька способів, як можна дієво та швидко розслабити розум та організм в цілому. Для цього не обов’язково навчатися мистецтва медитацій, а досить знайти кілька улюблених та дієвих практик для себе.

Як позбутися стресу

Практик з усвідомленості Джой Рейнс вважає, що можна отримати стільки ж користі від зосередження уваги на різних видах діяльності, як і від традиційної сидячої медитації.

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Головне, щоб практики резонували саме тобі та допомагали розслабити мозок.

Ходьба пішки

Рейнс наголошує, що практикувати усвідомленість можна під час прогулянок пішки. Все тому, що під час ходьби наш мозок може легко “відключитися” та думати лише про сам процес ходіння.

Насолоджуватися природою

Окрім задоволення, споглядання за природою може принести тобі спокій та зосередженість.

Коли ми на природі, — каже Рейнс, — ми дивимося панорамним поглядом, який забезпечує периферійний зір та заспокоює вашу нервову систему.

Малювання

Малювання може налаштувати твій мозок на так званий стан потоку. Така діяльність розслабить тебе та налаштує на потрібні думки.

В момент малювання твої думки можуть спрямовуватися у потрібне русло.

Домашні справи

Нерідко можна почути, що під час поганих днів гарною справою стане генеральне прибирання вдома. І такі дії справді можуть розслабити.

Наприклад, можеш розкласти чисту білизну до шафи, глибоко вдихаючи аромати. Чи ретельно мий посуд, паралельно налаштовуючись на потрібні думки.

Спробуй щось нове

Нова справа — це також про медитацію. Адже спроби приготувати незвичну страву чи вивчення нової навички можуть зацікавити тебе, а отже — перемкнути мозок на іншу хвилю.

Серед таких справ можеш спробувати співи чи танці, побудуй щось із конструктора Lego чи піди на майстер-клас із гончарства.

Напиши собі листа

Так твої думки структуруються, і тобі самому(-ій) стане легше зрозуміти потік своєї свідомості.

Можеш писати про все, що ятрить твою голову, та не переймайся іншими справами навколо. Так ти точно зможеш відволіктися від стресу.

До того ж такі дії можуть допомогти відкрити у собі нові навички та прихований потенціал: що ще допоможе тобі знайти своє покликання, ми писали в іншому матеріалі.

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