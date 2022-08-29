Розкрий свій прихований потенціал та знайди покликання — п’ять простих вправ для визначення здібностей

Під час повномасштабної війни багато українців втратили роботу. А дехто зрозумів ціну нашого життя та вирішив не марнувати дорогоцінний час на справу, що остогидла.

Проте чим займатись далі? Психологиня Наталя Холоденко розповіла, як визначити свої приховані здібності, та підказала п’ять простих вправ для цього.

Цікаво — не цікаво

Протягом кількох днів записуй усі справи, якими ти займаєшся. Потім вистави кожній бали за шкалою від 0 до 10 залежно від того, наскільки тобі приємно їх виконувати.

Зараз також дивляться

Ця вправа дозволить тобі окреслити коло своїх інтересів. Те, що тобі справді подобається, швидше за все пов’язано з твоїми талантами.

Якщо ж тобі подобається якась сфера, але ти боїшся, що не маєш достатньо знань у ній, то не поспішай здаватись. Здібності можна розвинути, а справжній інтерес стане найкращою мотивацією у цьому.

От у мене, наприклад, улюблене заняття, яке я оцінюю на 10 балів, — це вивчати психологію, а на 0 балів “тягнуть” усі домашні справи, — ділиться Холоденко.

Дитячі мрії

Пригадай принаймні три свої дитячі мрії, ким ти хотів(-ла) стати. Подумай, які якості тобі допомогли б у цьому. Малюки не обмежені у своїх фантазіях, а сміливо уявляють себе тими, ким би вони справді хотіли бути.

Зверни увагу на свої дитячі улюблені ігри, заняття та хобі. Саме те, що тебе вирізняло з-поміж інших, може стати підказкою до розкриття прихованого потенціалу.

Я в дитинстві мріяла про справжнього коня, ляльку Барбі та двоповерховий будинок. А ти? — каже психологиня.

Погляд збоку

Ми настільки звикли до себе, що не помічаємо власні сильні сторони. Зате їх добре видно збоку.

Розішли друзям та знайомим таку анкету:

Якщо тебе спитають, хто я такий(-а), що ти скажеш?

Які мої сильні сторони ти бачиш?

Які, на твою думку, сильні сторони я не використовую? Як я міг (могла) би їх використовувати?

Які свої таланти я міг (могла) би розвивати й реалізувати, проте не роблю цього?

У якій ситуації ти звернувся(-лась) би до мене по допомогу? Чому? Чим я можу тобі допомогти?

У чому моя унікальність?

Чим більше людей пройдуть цей опитувальник, тим краще. При цьому важливо надсилати запитання не тільки давнім друзям, але й новим знайомим.

Ті, хто знають тебе давно, розкажуть про твої таланти, про які ти вже, можливо, забув(-ла). А нові знайомі звернуть увагу на якості, до яких твої друзі чи родичі вже могли звикнути.

Ну, і звісно, не забувай, що талант може бути не лише до музики, танців чи малювання. Ми часто не помічаємо свої здібності, вважаючи їх чимось звичайним. Тож виявити сильні сторони допоможуть інші люди.

Найчастіше мої друзі говорять, що в мене є дар передбачати події. Я й сама це помічаю, тому якщо в мене виникають певні відчуття, то я намагаюся про це говорити, — зізнається експертка.

Експерименти

Якщо всі попередні вправи не принесли бажаного результату, отже, час пробувати щось нове.

Ось, що можна зробити:

спробувати кілька різних занять та знайти нове хобі;

почати читати науково-популярні книги про сфери людської діяльності;

вивчати нові дисципліни;

дивитись документальні фільми;

слухати лекції та подкасти, які є в інтернеті тощо.

Я обожнюю пробувати щось нове, тому якщо є будь-яка можливість, я її використовую. З останнього: я навчилася готувати дичину, — розповідає Холоденко.

Минулі досягнення

Здібності дуже допомагають людям досягати високих результатів. Тож пригадай щонайменше три ситуації, де ти мав(-ла) успіх.

І не будь занадто самокритичним(-ою): уміння примиритись з кимось після сварки чи перемога в шкільній олімпіаді — теж досягнення.

Потім подумай, які якості допомогли тобі отримати конкретно ці результати. Так ти зможеш знайти свої золоті резерви.

Вперше я подумала, що “це — мій успіх”, коли склала кандидатські іспити. А що пригадуєш ти? — питає Холоденко.

Коли ти осягнеш свої можливості, то, можливо, зрозумієш, що настав час для зміни сфери діяльності. Не бійся цього і ризикни!

Хоч зараз мало хто з українців може похизуватись чітко спланованим життям, декого “день бабака” заганяє в глухий кут. Читай, як боротись з рутиною та чим вона небезпечна.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!