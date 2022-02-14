Почну з понеділка: як синдром відкладеного життя робить нас нещасними

Як часто ви ловите себе на думці, що не можете насолодитися моментом тут і зараз, бо сприймаєте його як репетицію перед світлим і щасливим життям, яке “ось-ось настане”?

“Почну з понеділка”, “Гарно вдягнуся, щойно схудну”, “Придбаємо своє житло й одразу ж вирушимо на відпочинок”…

Впізнали себе? Психологиня Елена Архипова розповіла, що таке синдром відкладеного життя і як не втрапити у цю психологічну пастку.

Що таке синдром відкладеного життя

Синдром відкладеного життя (або невроз відкладеного життя) — це звичка жити “потім”.

Людина думає, що колись у її житті настане ідеальний момент, щоб почати жити так, як вона цього хоче. Варто лише потерпіти та дочекатися його.

Однак така психологічна установка лише відбирає цінний час і не призводить до жодних позитивних результатів.

У своєму Instagram фахівчиня змоделювала ситуацію, щоб пояснити, як синдром відкладеного життя заважає нам почуватися щасливими.

Ознаки синдрому відкладеного життя

Уявімо молоду жінку, яка розмірковує: “Наразі моє життя складається не зовсім так, як я цього хочу, тож мені слід вступити до університету та здобути вищу освіту. Тоді я почуватимуся щасливою”.

Вона закінчує виш, але в житті нічого не змінюється. Перебуваючи у стані підготовки до майбутнього щасливого життя, вона думає, що її проблему вирішить заміжжя.

Тож стає дружиною, але і після цього важливого кроку очікувані зміни не приходять. Залишився ще один життєвий сценарій, який, на її думку, міг би порятувати ситуацію — народження малюка.

“Ось народжу дитину, а потім робитиму все, що я так давно хотіла”, — припускає вона. Проте дитина — це велика відповідальність, тому жінка ухвалює рішення потерпіти ще кілька років і відкласти своє щасливе життя на пізніше.

А там з’являється післяродова криза, друга дитина, невизначеність із роботою і проблеми у родині… Відтак вона постійно живе в ілюзії, що колись настане спокійне життя, яким вона зможе насолодитися.

Але так не буває!

Як упоратися з ситуацією

Жити треба тут і зараз! Майбутнє — це не реальність, як і минуле, — наголошує Елена Архипова.

І додає, що свій вибір ми робимо прямо зараз: насолоджуватися життям чи терпіти ті умови та обставини, які пригнічують нас сьогодні, плекаючи надії, що колись усе зміниться на краще.

— Ви можете поступово виробити звичку жити тут і зараз і перемогти синдром відкладеного життя тим, що перестанете просто дивитися на гарну сукню в шафі в очікуванні особливого випадку, а одягнете її прямо сьогодні! — говорить психологиня.

Або ж привчіть себе вимикати телефон під час розмови з друзями — так ви дійсно насолоджуватиметеся моментом, який проживаєте зараз. Навчіться радіти дрібницям і помічати те хороше, що є довкола.

Ідеального моменту не існує, тому що негативні події нашаровуватимуться одна на одну все більше і більше, а кількість стресів зростатиме з кожним роком.

Так, у кожної людини в житті є щось, що її не влаштовує, але без реальної внутрішньої роботи над собою ви не зможете просунутись уперед.

Якщо ви не захочете змінювати своє життя, то весь негатив буде накопичуватися, психологічно обтяжувати вас і може призвести до депресивного стану.

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