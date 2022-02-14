Психология

Начну с понедельника: как синдром отложенной жизни делает нас несчастными

Нина Гербич, редактор сайту 14 февраля 2022, 15:35
Синдром відкладеного життя: психолог про способи боротьби з ним
Фото: Pexels

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