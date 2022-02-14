Начну с понедельника: как синдром отложенной жизни делает нас несчастными

Как часто вы ловите себя на мысли, что не можете насладиться моментом здесь и сейчас, потому что воспринимаете его в качестве репетиции перед светлой и счастливой жизнью, которая вот-вот наступит?

“Начну с понедельника”, “Хорошо оденусь, как только похудею”, “Купим свое жилье и сразу же отправимся на отдых”…

Узнали себя? Психолог Елена Архипова рассказала, что такое синдром отложенной жизни и как не попасть в эту психологическую ловушку.

Что такое синдром отложенной жизни

Синдром отложенной жизни (или невроз отложенной жизни) — это привычка жить “потом”.

Человек думает, что когда-нибудь в его жизни наступит идеальный момент, чтобы начать жить так, как он этого хочет. Стоит потерпеть и дождаться его.

Однако такая психологическая установка лишь отнимает ценное время и не приводит ни к каким положительным результатам.

В своем Instagram психолог смоделировала ситуацию, чтобы объяснить, как синдром отложенной жизни мешает нам чувствовать себя счастливыми.

Признаки синдрома отложенной жизни

Представим молодую женщину, которая размышляет: “Сейчас моя жизнь складывается не совсем так, как я этого хочу, поэтому мне следует поступить в университет и получить высшее образование. Тогда я буду чувствовать себя счастливой”.

Она заканчивает вуз, но в жизни ничего не меняется. Находясь в состоянии подготовки к будущей счастливой жизни, она думает, что ее проблему решит замужество.

Становится женой, но и после этого важного шага ожидаемые изменения не приходят. Остался еще один жизненный сценарий, который мог бы, по ее мнению, спасти ситуацию — рождение малыша.

“Вот рожу ребенка, а потом буду делать все, что я так давно хотела”, — предполагает она. Однако ребенок — это большая ответственность, поэтому эта женщина принимает решение потерпеть еще несколько лет и отложить свою счастливую жизнь на потом.

А там появляется послеродовой кризис, второй ребенок, неопределенность с работой и проблемы в семье… Таким образом, она постоянно живет в иллюзии, что когда-нибудь наступит спокойная жизнь, которой она сможет насладиться.

Но так не бывает!

Как справиться с ситуацией?

Жить нужно здесь и сейчас! Будущее — это не реальность, как и прошлое, — отмечает Елена Архипова.

И добавляет, что свой выбор мы делаем прямо сейчас: наслаждаться жизнью или терпеть условия и обстоятельства, которые угнетают нас сегодня, надеясь, что когда-нибудь все изменится к лучшему.

— Вы можете постепенно выработать привычку жить здесь и сейчас и победить синдром отложенной жизни тем, что перестанете просто смотреть на красивое платье в шкафу в ожидании особого случая, а наденете его прямо сегодня! — говорит психолог.

Или же приучите себя выключать телефон во время разговора с друзьями — так вы будете действительно наслаждаться моментом, который проживаете сейчас. Научитесь радоваться мелочам и замечать то хорошее, что есть вокруг.

Идеального момента не существует, потому что негативные события будут наслаиваться друг на друга все больше и больше, а количество стрессов будет расти с каждым годом.

У каждого человека в жизни есть нечто, что его не устраивает, но без реальной внутренней работы над собой вы не сможете продвинуться вперед.

Если вы не захотите менять свою жизнь, то весь негатив будет накапливаться, психологически давить на вас, что может привести к депрессивному состоянию.

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