Психология

Делать хоть что-то — недостаточно: психолог объясняет, чем опасна жалость к себе и как с ней бороться

Даниэла Долотова, редактор сайта 09 февраля 2022, 14:00
Делать хоть что-то — недостаточно: психолог объясняет, чем опасна жалость к себе и как с ней бороться
Фото: Pexels

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