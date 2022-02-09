Делать хоть что-то — недостаточно: психолог объясняет, чем опасна жалость к себе и как с ней бороться

Казалось бы, все хорошо, вот работаешь ты усердно на любимой работе, зарабатываешь сколько хочешь и даже имеешь достижения в прошлом, ради которых другим еще десятки лет нужно работать. Или наоборот не очень радуешься, когда звонит будильник и нужно возвращаться в офис, а из достижений — давние школьные грамоты.

Что же может быть общего в этих двух ситуациях?

Как бы ни звучало странно, человек и в первом, и во втором случае может легко поймать себя на чувстве жалости. Кому-то жаль, что не все в жизни складывается так, как хотелось, другому — что больше ничего и не хочется.

Причин для такого состояния может быть множество. Однако почему не стоит недолго оставаться в нем и как бороться с жалостью, объясняет психолог Кирилл Зиньков на своей странице в Instagram.

Почему жалость к себе не очень полезна

Как утверждает психолог, жалость к себе в первую очередь опасна тем, что продиктована более глубинным чувством стыда. Из-за него человек воспринимает себя недостойным, униженным, несоответствующим определенным критериям социума.

Кроме того, от такого состояния следует как можно скорее избавиться, поскольку застрять в жалости довольно просто. Тогда и не успеешь опомниться, как будешь лежать на диване без всякого желания что-либо делать.

Почему просто что-то “делать” с жалостью недостаточно

Сам вопрос начать что-то делать — не проблема для жалеющих себя, поскольку это не помогает. Чаще всего во всех попытках справиться с жалостью люди пытаются изо всех сил преодолеть свои чувства беспощадно и порой с садизмом, как утверждает психолог.

В моменты жалости к себе человек обычно чувствует, что он:

делает все не так;

делает недостаточно;

не делает ничего вообще.

Поэтому когда кто-то пытается быть автором своей жизни, успевать все и делать больше, зарабатывать много, то забывает, что в жизни не все так просто. Зато смотрит вокруг себя и видит таких, как он/она, неуверенных в себе людей, изо всех сил старающихся казаться лучше, чем они есть, и демонстрирующих, что у них в жизни все хорошо.

Поэтому планка ожиданий и идеализации растет непропорционально реальности, не считая всех непредсказуемых факторов, которые могут по-разному влиять на жизнь кого-либо.

Как же справиться с жалостью к себе?

Кирилл Зиньков рассказывает, что за время своей практики слышал очень много историй успешных топ-менеджеров, миллионеров, директоров, артистов, блогеров, маркетологов, айтишников, которым не помогло то, что они стали делать больше.

Количество заработанных денег и дополнительных часов на работе никак не помогли им преодолеть свою тревогу или депрессию, или же перестать чувствовать жалость к себе.

Дело не в компульсивном накоплении достижений, а в понимании себя.

Если кому-то нужно лежать на диване, то нужно лежать на диване. Однако если лежание на диване не помогает восстановиться, а перерастает в депрессию, то нужно проходить лечение у специалиста, а не пытаться погрузиться еще глубже в работу.

Иногда мы можем смотреть на людей, достигших невероятных высот, и думать, что у них все было просто, а чувство счастья их никогда не покидало. Однако все не так, как кажется на первый взгляд. Читай рассказ психолога о том, что скрывается за историями успеха.