Психологія

Робити хоч щось — недостатньо: психолог пояснює, чим небезпечна жалість до себе і як з нею боротись

Даніела Долотова, редакторка сайту 09 Лютого 2022, 14:00
Робити хоч щось — недостатньо: психолог пояснює, чим небезпечна жалість до себе і як з нею боротись
Фото: Pexels

Більше новин
Обшуки в Криму
Підкинули заборонені книги: чергова хвиля обшуків у окупованому Криму
Як запобігти раку грудей: розповідає лікар-мамолог
Не час соромитися: розповідаємо, коли і чому потрібно звертатися до мамолога
Рецепт суші в домашніх умовах
Потіш себе і приготуй суші самостійно разом з нами. Тримай простенький рецепт ролів
День стоматолога 2022
День стоматолога 2022: поради від професіоналів та як зберегти зуби
Дивитись більше

Матеріали по темі

Робити хоч щось — недостатньо: психолог пояснює, чим небезпечна жалість до себе і як з нею боротись
Зрадити можуть кожного — психологиня назвала причини
Робити хоч щось — недостатньо: психолог пояснює, чим небезпечна жалість до себе і як з нею боротись
Образа чи самоаналіз: як реагувати на критику без шкоди для себе та оточення
Ефект прожектора: психолог пояснила, як він керує нашим життям
На мене знову всі дивляться: що таке ефект прожектора та чому він точно тобі знайомий
Невзаємне кохання що робити - порада психолога
Ворог коханню, роботі та дружбі — Андрій Жельветро про руйнівну силу невзаємності

Відео
0:00:54
Обшуки в Криму

Підкинули заборонені книги: чергова хвиля обшуків у окупованому Криму
0:03:08
День стоматолога 2022
День стоматолога 2022: поради від професіоналів та як зберегти зуби
0:20:00
Вікна-новини випуск від 09.02.2022 о 14:30
Вікна-новини. Випуск від 09.02.2022 (14:30)
0:04:39
генсек НАТО Єнс Столтенберг
Як настрій Росії щодо України оцінює генсек НАТО Єнс Столтенберг
0:20:00
ВИПУСК ЛАЙФ
Вікна-новини. Випуск від 09.02.2022 (11:30)
0:03:53
Дія
Які послуги тепер може надавати застосунок Дія? Масштабне оновлення
0:34:20
Вікна-новини
Вікна-новини. Випуск від 08.02.2022 (22:00)
0:03:23
Рак
На Запоріжжі жінка втратила можливість народжувати і звинувачує тепер гінекологиню
0:03:35
Боротьба з п'яними водіями
Випив — за кермо не сідай: як поліція бореться з п’яними водіями
0:04:47
Зеленський і Макрон
“Дякую, що ти приїхав підтримати мене і країну!” Зустріч Зеленського і Макрона у Києві
Більше відео
як написати резюме
Читати далі
Кілька простих правил — і тебе візьмуть на роботу. Розповідаємо, як написати вдале резюме

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь