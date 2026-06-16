Стиль життя Шоу-біз

Ольга Харлан стала мамою: олімпійська чемпіонка поділилася першим фото доньки

Юлія Хоменко, редакторка сайту 16 Червня 2026, 14:08 2 хв.
Ольга Харлан стала мамою
Фото Instagram

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