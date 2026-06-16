Ольга Харлан стала мамою: олімпійська чемпіонка поділилася першим фото доньки

Українська олімпійська чемпіонка Ольга Харлан поділилася зі світом неймовірно зворушливою новиною. Найсвіжіший пост на сторінці зірки у соцмережах буквально підірвав мережу: спорцменка офіційно підтвердила, що в її родині сталося довгоочікуване поповнення.

Ольга Геннадіївна Харлан розкрила ім’я первістка

Як стало відомо, 16 червня, життя зіркової шаблістки змінилося назавжди. Ольга Харлан опублікувала перше фото новонародженої донечки, яку назвали магічним ім’ям Аріанна:

Мама і тато люблять тебе більше за все, — лаконічно, але надзвичайно емоційно підписала знімок спортсменка.

Новина про те, що Ольга Харлан народила, стала справжнім святом не лише для її близьких, а й для мільйонів українських вболівальників.

Шанувальники одразу засипали коментарями сторінку молодої матусі, бажаючи здоров’я малечі та сил батькам.

Ольга Харлан народила: які в неї емоції

Попри численні золоті медалі, світові титули та незламний характер на доріжці, зараз вона відкриває для себе зовсім інший світ — світ материнства.

Батьком дитини є відомий італійський фехтувальник Луїджі Самеле, з яким атлетка перебуває у стосунках уже тривалий час.

Для багатьох це стало сюрпризом, адже Ольга до останнього зберігала інтригу навколо своєї вагітності, зосереджуючись на внутрішній гармонії та підготовці до появи доньки.

Нагадаємо, що СолоХа втретє стала мамою: ким поповнилася зіркова родина.

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