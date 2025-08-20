СолоХа втретє стала мамою: ким поповнилася зіркова родина

Коли у країні в час, коли так бракує гарних новин, народжуються діти, ми радіємо цьому з особливою силою! Співачка СолоХа повідомила радісну звістку: народила сина!

Більше про СолоХу та її пологи, читай далі у матеріалі.

СолоХа народила дитину: що відомо

Про новину стало відомо з Instagram співачки. Звісткою вона поділилася 20 серпня зранку.

Ми народилися! Мій синочок, моя радість, моє безмежне щастя! Нехай Господь оберігає тебе, — написала жінка.

Відомо, що співачка СолоХа, справжнє імʼя якої Тереза Балашова, стала мамою втретє.

Жінку уже привітали у коментарях.

Відомо, що сина назвали Акім.

СолоХа народила: фото

Що відомо про СолоХу

Нагадаємо, що співачка стала відомою завдяки своїм пісням Ваша мати, Смайлик-кохайлик, Не нюхай, Бутон, Чого хоче жінка, Верба тощо.

Також нещодавно Мережею ширилися чутки, начебто жінка вагітна від відомого українського актора, а тепер і Холостяка, Тараса Цимбалюка.

На фоні цього Тереза потрапила до лікарні.

