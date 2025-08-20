СолоХа стала мамою втретє Фото Instagram Коли у країні в час, коли так бракує гарних новин, народжуються діти, ми радіємо цьому з особливою силою! Співачка СолоХа повідомила радісну звістку: народила сина!Більше про СолоХу та її пологи, читай далі у матеріалі. СолоХа народила дитину: що відомо Про новину стало відомо з Instagram співачки. Звісткою вона поділилася 20 серпня зранку.Ми народилися! Мій синочок, моя радість, моє безмежне щастя! Нехай Господь оберігає тебе, — написала жінка. Відомо, що співачка СолоХа, справжнє імʼя якої Тереза Балашова, стала мамою втретє. Жінку уже привітали у коментарях. Відомо, що сина назвали Акім. Читати на тему Леся Нікітюк народила первістка! Що відомо про нову роль зірки Телеведуча повідомила щасливу новину! СолоХа народила: фото СолоХа втретє стала мамою: ким поповнилася зіркова родина / 4 Фотографії Instagram Що відомо про СолоХу Нагадаємо, що співачка стала відомою завдяки своїм пісням Ваша мати, Смайлик-кохайлик, Не нюхай, Бутон, Чого хоче жінка, Верба тощо. Також нещодавно Мережею ширилися чутки, начебто жінка вагітна від відомого українського актора, а тепер і Холостяка, Тараса Цимбалюка. На фоні цього Тереза потрапила до лікарні. Нагадаємо, що нещодавно вчетверте батьком став Сергій Притула: подробиці шукай в іншому нашому матеріалі. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: діти Джерело Instagram Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter