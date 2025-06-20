Леся Нікітюк народила первістка! Що відомо про нову роль зірки

У такі темні часи ми шукаємо хоч щось світле, хороше, з надією на краще. І ми таку новину знайшли, нею ділимося і з тобою. Леся Нікітюк народила — вперше стала мамою!

Детальніше про це — далі у матеріалі.

Леся Нікітюк народила

Українська телеведуча, акторка Леся Нікітюк у своєму Instagram повідомила, що народила сина!

Про свою вагітність зірка до останнього не розповідала й тримала це у таємниці. У новому дописі вона показала первістка та чоловіка, який забирав жінку з київської лікарні.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Леся Нікітюк (@lesia_nikituk)

Її чоловік, військовий Дмитро Бабчук, — не медійна людина, і їхні стосунки з Нікітюк не були відомі широкому колу прихильників.

Під дописом вже є чимало радісних коментарів.

Поки що невідомо, як назвали малюка.

Про те, як війна змінила вагітність українських жінок та їхнє материнство, ми розповідали раніше.

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