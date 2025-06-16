Леся Нікітюк стане мамою: відверто про вагітність, емоції та новий етап у житті

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк вперше готується стати мамою. В ексклюзивному та відвертому інтерв’ю для видання КЛАЦ вона поділилася деталями цього особливого періоду, а також розповіла про глибинні внутрішні зміни, що відбуваються з нею. Несподівана звістка та знімальний майданчик Леся дізналася про свою вагітність під час зйомок української романтичної комедії Песики, де вона виконувала головну роль. Я зробила чотири тести поспіль — і всі виявилися позитивними. А вже за кілька хвилин потрібно було виходити на знімальний майданчик, — згадує телеведуча. Її шок від несподіваної новини виявився настільки правдоподібним, що режисер, побачивши її широко розплющені очі, лише похвалив: Чудово. Саме та емоція, яка потрібна. Леся не відчувала токсикозу чи гормональних стрибків, що дозволило їй продовжувати зйомки, не розголошуючи своєї таємниці. Фото: КЛАЦ Читати на тему Фаворит глядачів: комедія Песики з Лесею Нікітюк другий тиждень лідирує в прокаті Читай, які касові збори у нової романтичної комедії з Лесею Нікітюк. Харчування, спорт та нова філософія Моя філософія харчування не змінилася, попри мій стан. Мені не хотілось нічого дивного і посеред ночі я теж не їла, — розповідає Нікітюк. Вона продовжує активно займатися спортом, навіть збільшила інтенсивність тренувань на останніх тижнях вагітності, плаваючи по три кілометри на день. Леся підкреслює, що її життєва енергія залишилася незмінною. Фото: КЛАЦ Магічний період відпочинку та внутрішні зміни Найбільша зміна, за словами Лесі, відбулася у її ставленні до себе. Вона нарешті дозволила собі спокій. Я нікуди не рвалася, не грузила себе думками типу “так, у мене з’явилося дві години вільного часу, що б зробити?”, — зізнається Нікітюк. Цей період став для неї довгоочікуваним відпочинком, якого вона не мала близько дванадцяти років. Я можу точно сказати, що це абсолютно магічний період в моєму житті. Я відчуваю себе такою щасливою, такою спокійною, — ділиться телеведуча. Під час вагітності з Лесею траплялися й незвичайні моменти, як-от знайдене пташине гніздо у новорічній ялинці, яке, як виявилось, принесли разом з ялинкою. Нова чутливість та здійснені бажання Вагітність також зробила Лесю більш чутливою та емоційною. Одного разу, побачивши відео про народження лошатко в TikTok, вона розплакалася від жалю, бажаючи допомогти тварині мамі, яка так тяжко народжувала. Цей момент розсмішив її партнера Дмитра, який пообіцяв запам’ятати його на все життя. 31 грудня 2023 року я на листочку написала собі три бажання: Здорові стосунки, дитина і фільм на Netflix. І наступний рік приніс мені рівно те, що я загадала, — розповідає Нікітюк. Вона вірить, що її фантазія та бажання привели її до нинішньої прекрасної точки життя. Леся зізнається, що не звикла ділитися особистим, адже в її житті були й невдалі стосунки, й достатньо складних моментів. Вона довго шукала підтримку та справжні почуття. Фото: КЛАЦ І ось одного дня я дізналася, що чекаю на дитину. У ту мить я зрозуміла: більше нікого не потрібно шукати. Я вже знайшла все, що мені потрібно, — зізнається вона. Вагітність прийшла саме тоді, коли Леся була до неї готова, і вона відреагувала на це абсолютно спокійно, без страху. Поруч виявився саме той чоловік, який її підтримав і розділив це щастя. Він жодного разу не дав мені приводу злякатися чогось, будучи поруч чи далеко від мене, і жодного разу не дав мені відчути самотність чи тривогу, — підкреслила Леся. Я завжди вміла чекати. І я ніколи не здавалася у своїх очікуваннях і у своїх надіях. Кажуть, хто вміє чекати, до того все приходить вчасно. Я вірю: до мене все прийшло саме так — вчасно, — підсумувала Леся Нікітюк. Головне фото:КЛАЦ Раніше ми розповідали, що в Україні розпочали зйомки ігрового фільму-трилера про Мавку, героїні української міфології. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Вагітність, Життєві історії, Леся Нікітюк Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter