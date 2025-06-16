Леся Нікітюк стане мамою: відверто про вагітність, емоції та новий етап у житті

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк вперше готується стати мамою.

В ексклюзивному та відвертому інтерв’ю для видання КЛАЦ вона поділилася деталями цього особливого періоду, а також розповіла про глибинні внутрішні зміни, що відбуваються з нею.

Несподівана звістка та знімальний майданчик

Леся дізналася про свою вагітність під час зйомок української романтичної комедії Песики, де вона виконувала головну роль.

Я зробила чотири тести поспіль — і всі виявилися позитивними. А вже за кілька хвилин потрібно було виходити на знімальний майданчик, — згадує телеведуча.

Її шок від несподіваної новини виявився настільки правдоподібним, що режисер, побачивши її широко розплющені очі, лише похвалив:

Чудово. Саме та емоція, яка потрібна.

Леся не відчувала токсикозу чи гормональних стрибків, що дозволило їй продовжувати зйомки, не розголошуючи своєї таємниці.

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Харчування, спорт та нова філософія

Моя філософія харчування не змінилася, попри мій стан. Мені не хотілось нічого дивного і посеред ночі я теж не їла, — розповідає Нікітюк.

Вона продовжує активно займатися спортом, навіть збільшила інтенсивність тренувань на останніх тижнях вагітності, плаваючи по три кілометри на день.

Леся підкреслює, що її життєва енергія залишилася незмінною.

Магічний період відпочинку та внутрішні зміни

Найбільша зміна, за словами Лесі, відбулася у її ставленні до себе. Вона нарешті дозволила собі спокій.

Я нікуди не рвалася, не грузила себе думками типу “так, у мене з’явилося дві години вільного часу, що б зробити?”, — зізнається Нікітюк.

Цей період став для неї довгоочікуваним відпочинком, якого вона не мала близько дванадцяти років.

Я можу точно сказати, що це абсолютно магічний період в моєму житті. Я відчуваю себе такою щасливою, такою спокійною, — ділиться телеведуча.

Під час вагітності з Лесею траплялися й незвичайні моменти, як-от знайдене пташине гніздо у новорічній ялинці, яке, як виявилось, принесли разом з ялинкою.

Нова чутливість та здійснені бажання

Вагітність також зробила Лесю більш чутливою та емоційною.

Одного разу, побачивши відео про народження лошатко в TikTok, вона розплакалася від жалю, бажаючи допомогти тварині мамі, яка так тяжко народжувала.

Цей момент розсмішив її партнера Дмитра, який пообіцяв запам’ятати його на все життя.

31 грудня 2023 року я на листочку написала собі три бажання: Здорові стосунки, дитина і фільм на Netflix. І наступний рік приніс мені рівно те, що я загадала, — розповідає Нікітюк.

Вона вірить, що її фантазія та бажання привели її до нинішньої прекрасної точки життя.

Леся зізнається, що не звикла ділитися особистим, адже в її житті були й невдалі стосунки, й достатньо складних моментів.

Вона довго шукала підтримку та справжні почуття.

І ось одного дня я дізналася, що чекаю на дитину. У ту мить я зрозуміла: більше нікого не потрібно шукати. Я вже знайшла все, що мені потрібно, — зізнається вона.

Вагітність прийшла саме тоді, коли Леся була до неї готова, і вона відреагувала на це абсолютно спокійно, без страху.

Поруч виявився саме той чоловік, який її підтримав і розділив це щастя.

Він жодного разу не дав мені приводу злякатися чогось, будучи поруч чи далеко від мене, і жодного разу не дав мені відчути самотність чи тривогу, — підкреслила Леся.

Я завжди вміла чекати. І я ніколи не здавалася у своїх очікуваннях і у своїх надіях. Кажуть, хто вміє чекати, до того все приходить вчасно. Я вірю: до мене все прийшло саме так — вчасно, — підсумувала Леся Нікітюк.

Головне фото:КЛАЦ

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