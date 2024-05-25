Мавка отримає любовний роман? Що чекає на нас в новому ігровому фільмі-трилері

Український мультфільм про Мавку настільки сподобався аудиторії, що його дивилися не лише в нас! Мультфільм був у світовому прокаті. Це перший подібний успіх українських мультфільмів. Проте зупинятися розробники не планують, адже розповіли, що знімуть ігровий фільм про Мавку — що відомо.

В Україні знімуть ігровий фільм-трилер про Мавку

Продюсерка Анна Єлісєєва розповіла для видання Variety, що FILM.UA Group нині працює над ігровим фільмом за мотивами Мавка. Лісова пісня.

У світовому прокаті — а це 148 країн, мультфільм зміг зібрати понад $21 млн. Серед інших світових мультфільмів це небагато, проте для українського виробництва — результати шалені.

Команда проекту хоче створити ще більш “складне” занурення у міфологію та український фольклор.

Мавка завжди планувалася як мультиплатформений, крос-медійний продукт. Анімаційний фільм був лише початком. Ми хочемо задовольнити старих фанатів і залучити нових, — каже Анна Єлісєєва.

За сюжетом та персонажами, новий фільм про Мавку відрізнятиметься від мультика. Мавку хочуть відтворити саме такою, якою вона була у міфології. У мультфільмі ж образ був адаптований для дітей та родинного перегляду.

Продюсерка Ірина Костюк зауважила, що створювати фільми в Україні під час війни — величезний виклик, проте українці вже адаптувалися до таких умов. Каже, стійкість нації — на висоті.

Ми хотіли, щоб світова аудиторія дізналася про нашу велику націю та її унікальну ідентичність. Це саме те, що Путін хоче знищити: він хоче заперечити ідентичність України, — каже Костюк.

У фільмі про Мавку будуть елементи трилеру, а також “інтенсивний” любовний роман. У центрі сюжету історія Мавки та біолога Лук’яна. Під час розбудови стосунків їм доведеться пройти чимало труднощів. Розробники кажуть, історія Мавки виходить на новий рівень.

Також продюсери розповіли, що зараз створюються українські кіновсесвіти за міфологією.

Раніше ми розповідали про мультфільми 2024, які вже вийшли.

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