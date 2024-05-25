В Мавке появится любовный роман? Что ждет нас в новом игровом фильме-триллере

Украинский мультфильм про Мавку настолько понравился аудитории, что его смотрели не только у нас! Мультфильм был в мировом прокате. Это первый подобный успех украинских мультфильмов. Однако останавливаться разработчики не планируют, ведь рассказали, что снимут игровой фильм о Мавке — что известно.

В Украине снимут игровой фильм-триллер о Мавке

Продюсер Анна Елисеева рассказала для издания Variety, что FILM.UA Group сейчас работает над игровым фильмом по мотивам Мавки. Лесная песня.

В мировом прокате — а это 148 стран, мультфильм смог собрать более $21 млн. Среди других мировых мультфильмов это немного, однако для украинского производства результаты безумные.

Команда проекта хочет создать еще более сложное погружение в мифологию и украинский фольклор.

Мавка всегда планировалась как мультиплатформенный, кросс-медийный продукт. Анимационный фильм был только началом. Мы хотим удовлетворить старых фанатов и привлечь новых, — говорит Анна Елисеева.

По сюжету и персонажам, новый фильм о Мавке будет отличаться от мультика. Мавку хотят воссоздать именно такой, какой она была в мифологии. В мультфильме образ был адаптирован для детей и семейного просмотра.

Продюсер Ирина Костюк отметила, что создавать фильмы в Украине во время войны — огромный вызов, но украинцы уже адаптировались к таким условиям. Говорит, стойкость нации — на высоте.

Мы хотели, чтобы мировая аудитория узнала о нашей великой нации и ее уникальной идентичности. Это именно то, что Путин хочет уничтожить: он отрицает идентичность Украины, — говорит Костюк.

В фильме про Мавку будут элементы триллера, а также “интенсивный” любовный роман. В центре сюжета история Мавки и биолога Лукьяна. Во время развития отношений им придется пройти немало трудностей. Разработчики говорят, история Мавки выходит на новый уровень.

Также продюсеры рассказали, что сейчас создаются украинские киновселенные по мифологии.

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