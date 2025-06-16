Леся Никитюк станет мамой: откровенно о беременности, эмоциях и новом этапе в жизни

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк впервые готовится стать мамой.

В эксклюзивном и откровенном интервью для издания КЛАЦ она поделилась деталями этого особого периода, а также рассказала о глубоких внутренних изменениях, происходящих с ней.

Неожиданная новость на съемочной площадке

Леся узнала о своей беременности во время съемок украинской романтической комедии Пёсики, где она исполняла главную роль.

Я сделала четыре теста подряд — и все оказались положительными. А уже через несколько минут нужно было выходить на съемочную площадку, — вспоминает телеведущая.

Её шок от неожиданной новости оказался настолько правдоподобным, что режиссёр, увидев её широко распахнутые глаза, лишь похвалил:

Отлично. Именно та эмоция, которая нужна.

Леся не чувствовала токсикоза или гормональных скачков, что позволило ей продолжать съемки, не разглашая своей тайны.

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Питание, спорт и новая философия

Моя философия питания не изменилась, несмотря на моё состояние. Мне не хотелось ничего странного, и посреди ночи я тоже не ела, — рассказывает Никитюк.

Она продолжает активно заниматься спортом, даже увеличила интенсивность тренировок на последних неделях беременности, плавая по три километра в день.

Леся подчёркивает, что её жизненная энергия осталась неизменной.

Волшебный период отдыха и внутренние изменения

Самое большое изменение, по словам Леси, произошло в её отношении к себе. Она наконец позволила себе покой.

Я никуда не рвалась, не загружала себя мыслями типа “так, у меня появилось два часа свободного времени, что бы сделать?”, — признаётся Никитюк.

Этот период стал для неё долгожданным отдыхом, которого она не имела около двенадцати лет.

Я могу точно сказать, что это абсолютно волшебный период в моей жизни. Я чувствую себя такой счастливой, такой спокойной, — делится телеведущая.

Во время беременности с Лесей случались и необычные моменты, например найденное птичье гнездо в новогодней елке, которое, как оказалось, принесли вместе с елкой.

Новая чувствительность и исполнившиеся желания

Беременность также сделала Лесю более чувствительной и эмоциональной.

Однажды, увидев видео рождения жеребёнка в TikTok, она расплакалась от жалости, желая помочь его матери. Этот момент рассмешил её партнёра Дмитрия, который пообещал запомнить его на всю жизнь.

31 декабря 2023 года я на листочке написала себе три желания: Здоровые отношения, ребёнок и фильм на Netflix. И следующий год принёс мне ровно то, что я загадала, — рассказывает Никитюк.

Она верит, что её фантазия и желания привели её к нынешней прекрасной точке жизни.

Леся признаётся, что не привыкла делиться личным, говорит, лишь о том, что в ее жизни были и сложные моменты и неудачные отношения.

Она долго искала поддержку и настоящие чувства.

И вот однажды я узнала, что жду ребёнка. В тот момент я поняла: больше никого не нужно искать. Я уже нашла всё, что мне нужно, — признаётся она.

Беременность пришла именно тогда, когда Леся была к ней готова, и она отреагировала на это абсолютно спокойно, без страха.

Рядом оказался именно тот мужчина, который её поддержал и разделил это счастье.

Он ни разу не дал мне повода испугаться чего-либо, будучи рядом или вдали от меня, и ни разу не дал мне почувствовать одиночество или тревогу, — подчеркнула Леся.

— Я всегда умела ждать. И я никогда не сдавалась в своих ожиданиях и в своих надеждах. Говорят, кто умеет ждать, к тому всё приходит вовремя. Я верю: ко мне всё пришло именно так — вовремя, — подытожила Леся Никитюк.

Главное фото: КЛАЦ

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