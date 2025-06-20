Леся Никитюк родила первенца! Что известно о новой роли звезды

Фото Instagram В такие темные времена мы ищем хоть что-то светлое, хорошее, с надеждой на лучшее. И мы такую новость нашли, ею делимся и с тобой. Леся Никитюк родила — впервые стала мамой! Детальнее об этом — дальше в материале. Леся Никитюк родила Украинская телеведущая, актриса Леся Никитюк в своем Instagram сообщила, что родила сына!О своей беременности звезда до последнего не рассказывала и держала в секрете. В новом посте она показала первенца и мужа, который забирал женщину из киевской больницы. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Леся Нікітюк (@lesia_nikituk) Ее муж, военный Дмитрий Бабчук, не медийный человек и их отношения с Никитюк не были известны широкому кругу людей. Читать по теме Любовь, карьера и пёсики: Леся Никитюк сыграла в романтической комедии Украинцам представили трейлер романтической комедии. Под сообщением уже есть немало радостных комментариев. Пока неизвестно, как назвали малыша. О том, как война изменила беременность украинских женщин и материнство, мы рассказывали раньше. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Беременность, Леся Никитюк Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter