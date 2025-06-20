Леся Никитюк родила первенца! Что известно о новой роли звезды

В такие темные времена мы ищем хоть что-то светлое, хорошее, с надеждой на лучшее. И мы такую ​​новость нашли, ею делимся и с тобой. Леся Никитюк родила — впервые стала мамой!

Детальнее об этом — дальше в материале.

Леся Никитюк родила

Украинская телеведущая, актриса Леся Никитюк в своем Instagram сообщила, что родила сына!

О своей беременности звезда до последнего не рассказывала и держала в секрете. В новом посте она показала первенца и мужа, который забирал женщину из киевской больницы.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Леся Нікітюк (@lesia_nikituk)

Ее муж, военный Дмитрий Бабчук, не медийный человек и их отношения с Никитюк не были известны широкому кругу людей.

Под сообщением уже есть немало радостных комментариев.

Пока неизвестно, как назвали малыша.

О том, как война изменила беременность украинских женщин и материнство, мы рассказывали раньше.

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