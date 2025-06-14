Страхи майбутніх мам в Україні: як війна змінила вагітність

Вагітність — це не тільки радісне очікування, а й період, що супроводжується безліччю страхів і тривог, які можуть значно вплинути на психологічний стан жінки.

В Україні, особливо в умовах війни, ці побоювання стають ще гострішими.

Перинатальні психологи відіграють ключову роль у підтримці майбутніх мам, допомагаючи їм впоратися з цими викликами. Тому фахівчині Юлія Шпилевська, Дар’я Люлько та Марія Мельнікова поділилися найважливішим з УП. Життя.

Зміни в психіці та перші страхи вагітності

Під час вагітності психіка жінки зазнає змін, що робить її більш вразливою.

Як зазначають перинатальні психологині Юлія Шпилевська, Дар’я Люлько та Марія Мельнікова, у цей період важко працювати з глибокими психологічними проблемами, проте можна ефективно опрацьовувати поверхневі страхи та переконання, щоб зменшити тривожність.

Одним із частих побоювань є тривога щодо рухів дитини. Жінки починають ретельно підраховувати рухи, і будь-яка незначна зміна може викликати паніку.

Психологині заспокоюють, що невелика варіація у рухах є нормою, адже дитина реагує на емоційний стан матері. У таких випадках добре допомагають дихальні практики, прогулянки або чашка теплого чаю.

Інший поширений страх — побоювання передчасних пологів, особливо серед тих, хто має медичний досвід.

Наприклад, акушерка, яка часто стикалася з передчасними пологами у своїй практиці, може боятися повторення цього досвіду.

Робота з психологом допомагає знизити інтенсивність таких страхів, покращити сон та загальне самопочуття.

Нав’язані страхи та їх вплив

Дар’я Люлько зазначає, що іноді страхи вагітних можуть справджуватися через їхню надмірну реалістичність у свідомості жінки.

Наприклад, якщо у дитинстві жінка мала проблеми зі здоров’ям, вона може побоюватися, що її дитина також буде хворобливою.

Також значним страхом є важкі або ускладнені пологи, особливо у жінок, які вже мали такий досвід (операції, розриви, кесарів розтин).

Однак фахівці наголошують: кожна вагітність та пологи є індивідуальними.

Часто наступні пологи проходять значно легше.

Досить незвичайний, але цілком реальний страх — побоювання, що народжена дитина не сподобається.

Хоча новонароджені можуть мати інакший вигляд, ніж “ідеальні” лялечки з фото, психологині запевняють, що для матері її дитина завжди є найкращою.

Чимало страхів нав’язані оточенням та інформаційним полем.

Розповіді родичів, подруг або історії в соцмережах про ускладнення вагітності, завмерлі вагітності, викидні або виявлення патологій можуть сильно впливати на сприйняття майбутньої мами.

Те, наскільки жінка “приміряє” ці страхи на себе, залежить від її емоційного стану та психологічної стійкості.

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Вплив війни на вагітність

Війна в Україні додала нові виклики, посиливши вже наявні та створивши нові “безпекові” запити.

Тепер жінки переживають не лише за пологи, біль та здоров’я дитини, а й за:

ракетні обстріли та блекаут;

можливість залишитися без медичної допомоги через окупацію;

народження дитини без підтримки партнера, якщо він на фронті або жінка виїхала за кордон.

Крім того, відсутність підтримки для молодих мам у суспільстві, де панує установка “усім важко, чого ниєш?”, негативно впливає на психологічний стан вагітних.

Переживання за безпеку та майбутнє також відбивається на здатності до зачаття. Навіть при повному медичному здоров’ї подружжя, сильний стрес може призвести до психогенного безпліддя.

Зафіксовані випадки, коли пари, де чоловік пройшов через бойові дії, частіше стикалися з проблемами під час зачаття.

Хронічний стрес також може спричинити захворювання щитоподібної залози та порушити гормональний цикл, що ускладнює вагітність.

Чому важливо готуватися до пологів?

Найбільший страх перед пологами, за словами перинатальних психологинь, — це страх невідомого.

Пологи є природним процесом, але їхній перебіг складно передбачити. Саме тому психологи наполягають на інформаційній та емоційній підготовці.

Курси свідомого батьківства, що проводяться в пологових будинках, надають детальну інформацію про стадії пологів, медикаментозний супровід, покази до кесаревого розтину та немедикаментозні методи знеболення.

Досвід мам чи бабусь може відрізнятися від того, що рекомендують сучасні гінекологи, оскільки підходи та протоколи змінюються.

Знання про перебіг пологів (етапи, правильне дихання) є надзвичайно важливим.

Від дихання залежить не тільки насичення дитини киснем, а й стабілізація психіки матері, зменшення напруги та контроль болю.

Також на таких курсах надають юридичні консультації щодо акушерської діяльності, аби жінки знали свої права та могли уникнути небажаних втручань.

Втрата дитини: невидиме горе, про яке мовчать

Втрата дитини на будь-якому терміні вагітності — завмерла вагітність, викидень або народження мертвої дитини — є надзвичайно важкою ментальною травмою.

Це глибокий і делікатний запит, який потребує максимальної підтримки.

Жінці важливо дати можливість проговорити втрату, пережити горе та усвідомити, що її провини у цій втраті немає.

Часто жінки, які втрачають дитину, починають звинувачувати себе.

Марія Мельнікова зазначає, що в суспільстві досі не заведено горювати за дітьми, втраченими під час вагітності.

На відміну від втрати чоловіка чи дружини, для батьків ненароджених дітей немає усталеного терміна (їх часто називають “батьками ангелів”).

В Україні існують громадські організації, як-от Опіка ангелів, які надають терапевтичні групи, де люди можуть поділитися своїм горем та отримати підтримку.

Емоційний стан жінки після пологів

Після пологів багато жінок відчувають виснаження — як фізичне, так і ментальне, адже пологи можуть тривати годинами. Організм стикається з новим потужним гормональним сплеском.

Протягом 2-3 днів після пологів може виникнути бейбі-блюз — емоційний стан, що характеризується раптовим погіршенням настрою, дратівливістю, смутком, відчуттям постійної втоми та плаксивістю.

Жінка починає усвідомлювати себе мамою, іноді сумує за безтурботним життям та відчуває провину за такі думки. Бейбі-блюз, як правило, триває 2-3 тижні та проходить самостійно.

Однак від бейбі-блюзу слід відрізняти післяпологову депресію. Це значно важчий емоційний стан, який може вимагати медикаментозного лікування.

Жінка може бути надмірно емоційною або, навпаки, закриватися в собі, реагувати істериками або плачем на потреби дитини, а в крайніх випадках — завдати шкоди собі чи дитині, мати суїцидальні думки. У таких ситуаціях вчасна допомога фахівців є критично важливою.

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