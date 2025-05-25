“Чоловік перед зачаттям часто пив і харчувався абияк. Це може якось вплинути на мою вагітність?”

Вагітність настає не завжди за планом чи в моменти, коли пари цього хочуть. Інколи трапляється так, що жінка не знає, що вагітна, упродовж перших кількох місяців. Випадки бувають різні.

Та ті, хто дуже відповідально ставляться до батьківства, зазвичай задовго до зачаття починають свою підготовку: корисно харчуються, відмовляються від шкідливих звичок, налагоджують спокійний ритм життя.

А за скільки потрібно розпочинати підготовку? Або ж якщо вагітність уже настала, а пара не дотримувалася всіх бажаних правил — як мінімізувати ризики для дитини? Про все це Вікнам розповіла сімейна лікарка Віолетта Лійка.

За скільки місяців до зачаття потрібно вести здоровий спосіб життя

Віолетта пояснює, що загалом відповідальність за вагітність та її перебіг стигматизовано перекладають на жінку. Проте не слід забувати, що саме два генетичні матеріали беруть участь у процесі: і чоловічий, і жіночий. Саме тому двоє учасників зачаття мають до нього відповідально готуватися.

Відповідно до рекомендацій, оптимальний термін ведення здорового способу життя — мінімум три місяці до зачаття дитини.

Як чоловіку, так і жінці, варто уникати алкоголю, наркотиків, тютюнових виробів. Не будемо стигматизувати продукти і називати їх шкідливими, але краще уникати обробленої, висококалорійної, жирної їжі. Потрібно мати якісний сон.

Звісно, що у нинішніх реаліях спокійний сон звучить дивно, однак варто намагатися його забезпечувати. Під час підготовки до зачаття необхідно зробити аналізи та закрити всі дефіцити вітамінів чи інших поживних речовин.

Особливу увагу потрібно звернути на хронічні захворювання, і те, що можна подолати, наприклад, ожиріння, високий холестерин тощо.

На жаль, небагато людей дотримуються цього, проте це дуже важливо. Якість матеріалу чоловіка, тобто сперми, напряму залежить від способу його життя, — додає Віолетта Лійка.

На ДНК сперматозоїдів впливають алкоголь, стрес, неповноцінне харчування, токсини, недостатній сон, відсутність спорту. Усе в комплексі може призвести до зниження фертильності, підвищення ризику викиднів, можливих генетичних порушень у плода.

Що робити, якщо вагітність уже настала

Звісно, якщо вагітність була бажаною, однак батьки не дуже дотримувалися правил зачаття малюка, переривати її не варто. Сімейна лікарка пояснює, що не слід панікувати.

Багато або більшість вагітностей настає без так званих “ідеальних умов”, і дитина, наймовірніше, буде абсолютно здоровою. Але дуже важливо повноцінно вести вагітність, обов’язково здавати аналізи, робити УЗД і генетичні скринінги.

Партнери мають відмовитися від шкідливих звичок, ультраобробленої їжі, знизити фактори стресу. Харчування має бути якісним, але помірним. Надмірний набір ваги під час вагітності не є корисним ані для плода, ані для жінки.

Алгоритм майже не відрізняється: потрібно здати аналізи та закрити всі дефіцити вітамінів. Обов’язково зробити необхідні скринінги, глюкозотолерантний тест, перевірити щитоподібну залозу, гемоглобін та інші мікроелементи.

Часто батьки, які точно знають, що вживали алкоголь чи палили станом на момент зачаття, хочуть зробити генетичні тести, аби переконатися, що з дитиною точно все добре. Віолетта Лійка радить не замовчувати такі речі і про все розповісти лікарю, який вестиме вагітність.

Кожна ситуація індивідуальна, та потрібно пам’ятати про фактори ризику: 35+ років, спадкові хвороби тощо. Якщо ж твоя тривога не дає спокійно виношувати дитину, звісно, такий тест можна зробити для самозаспокоєння.

Загалом нинішні методи дуже сучасні, вони не інвазивні і можуть допомогти виявити основні хромосомні аномалії з дуже раннього терміну, буквально з 10-го тижня.

Від зачаття після неправильного харчування, шкідливих звичок, браку вітамінів та недотримання інших бажаних правил вагітність дійсно може ускладнитися. На етапах від формування плаценти до розвитку плода.

Тож краще витримати тримісячний термін утримання від алкоголю, цигарок та шкідливої їжі заради здоров’я майбутнього малюка.

Раніше ми розповідали, як пізня вагітність впливає на здоров’я малюка.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!