Продовжувати рід, коли тобі 40+? Як пізнє батьківство впливає на здоров’я малюка

У світі простежується тенденція, що вік батьківства поступово зміщується. До прикладу, Аль Пачіно стане татом у 83 роки, Роберт Де Ніро — у 79 років.

Та вони не єдині, багато чоловіків заводять дітей у віці після 40. Лише у період з 1972 по 2015 рік середній вік батька зріс на 3,5 роки.

У суспільстві звикли, що за фертильність та здоров’я малюка відповідає мама. Та дослідники з Університету Юти та інших установ опублікували вичерпний огляд, як вік батька впливає на фертильність, проблеми під час вагітності матері та здоров’я дітей.

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Дані дослідників свідчать, що сперма чоловіків, старших за 40-50 років має нижчу якість: менший об’єм та кількість, меншу рухливість сперматозоїдів та більшу ймовірність мутацій.

Це доводить, що здоров’я малюка залежить не лише від мами. Такий вік батька тісно пов’язаний з високим ризиком безпліддя чи втрати вагітності після природного зачаття.

Також дослідження підтвердило, що старший вік батьків має поганий вплив на здоров’я нащадків.

Наприклад, дослідники зі Стенфордського університету виявили, що старший вік батька впливає на вагу новонародженого. Діти можуть народитися з низькою вагою та мати судоми.

Старший вік батька також пов’язують зі збільшенням частоти різних видів раку в малюків, а також вроджених вад серця.

Крім цього, дослідники виявили, що з віком чоловіки можуть мати мутації та пошкодження ДНК у клітинах, які утворюють сперматозоїди. При зачатті ці мутації можуть передаватися наступному поколінню.

Та все ж варто пам’ятати, що на розвиток різних хвороб у малюків можуть впливати й інші фактори: спосіб життя батьків чи забруднення навколишнього середовища.

А як правильно підготуватися до зачаття дитини, щоб воно пройшло успішно, розповіла гінекологиня у нашому матеріалі.

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