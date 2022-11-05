Планування вагітності: коли варто починати та як підготуватися до зачаття дитини

Вагітність — це важливий етап для жінки, який вимагає ретельної підготовки. Зміна гормонального фону, стану шкіри, нігтів та волосся, скарги на суглоби та поперек — все це може погіршити враження та очікування від вагітності та вплинути на загальний стан здоров’я.

Про правильну підготовку до вагітності та на що треба звертати увагу розповіла гінекологиня Богуслава Мединська.

Підготовка до вагітності — основний етап, який забезпечить щасливе виношування та народження здорової дитинки, — каже гінекологиня.

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Така підготовка повинна бути свідомою та планованою, вона збільшує шанси на настання вагітності та успішність її перебігу. У цей період як жінка, так і чоловік мають намагатися покращити стан власного здоров’я, аби зачати здорове потомство.

Адже при правильній підготовці до 70% усіх проблем розвитку плода можна запобігти.

Що може мати негативний вплив на розвиток вагітності?

до 20% — генетичні мутації, на які ми не дуже можемо на це вплинути;

до 40% — недостатнє вживання важливих для вагітності вітамінів та мікроелементів, а також вплив негативних факторів навколишнього середовища: це іонізаційне випромінювання, контакти з ртуттю, свинцем, пестицидами, гербіцидами;

Жінкам, які працюють в таких умовах, рекомендовано завчасно змінити роботу.

до 40% — нездоровий спосіб життя. І це те, що вже повністю залежить від нас!

Як підготуватися до вагітності

Фолієва кислота

Перше, що необхідно додати до свого раціону — фолієва кислота. Фолієва кислота доказово знижує ризик розвитку дуже небезпечних дефектів нервової трубки у плода.

Розпочинати прийом фолієвої кислоти варто за три місяці до планування зачаття, продовжувати весь період вагітності та лактації.

Рекомендована доза для більшості жінок — 400 мг/добу.

Але, за словами гінекологині, є жінки, яким рекомендоване більше дозування фолієвої кислоти — 1000 мкг (один грам) або 5000 мкг (п’ять грамів). Це повинен визначити гінеколог.

Феритин та гемоглобін

Для реальної оцінки рівня феритину та гемоглобіну варто здати кров на відповідні показники. Корегувати їхній рівень треба ще до вагітності, бо недостатня кількість може спровокувати:

передчасні пологи;

внутрішньоутробні затримки розвитку плода;

низьку масу дитини при народженні;

слабкість пологової діяльності та післяпологову кровотечу;

порушення розвитку дитини після народження.

Паління та алкоголь

Палити слід кинути, як тільки жінка дізналася про вагітність, а ще краще — при плануванні вагітності за кілька місяців.

Дим цигарки напряму потрапляє до плаценти та до плоду. Чадний газ знаходиться у крові дитини в значно вищій концентрації, аніж у крові матері. Загальновідомо, що паління матері провокує складні патології плоду: кисневе голодування, розумова відсталість.

Кинути палити має і батько майбутньої дитини — якість сперматозоїдів у курців є значно нижчою за норму.

Вживання алкоголю під час вагітності може спровокувати викидень, мертвонародження чи передчасні пологи. Можливі й відхилення плоду вже після народження: алкогольний синдром плода має важку фізичну та розумову відсталість.

Санація хронічних захворювань

Це також дуже важливий етап, адже, наприклад, хронічний тонзиліт може призвести до запалення нирок чи серцевого м’яза. В такому стані жінці потрібно буде приймати антибіотики, що нашкодять її вагітності.

Крім того, токсини бактерій можуть спричинити загрозу переривання вагітності чи передчасні пологи.

Необхідно пролікувати зуби ще до зачаття дитини: навіть звичайний карієс може додати клопоту під час вагітності.

Перед плануванням вагітності треба перевірити функцію щитоподібної залози. Як зазначає гінекологиня, правильна робота щитоподібної залози закладає базу розумових здібностей дитини.

— Якщо у тебе є хронічні соматичні захворювання, важливо, аби вони на момент зачаття були на стадії ремісії.

Раціональне харчування та вакцинація

За словами Богуслави Мединської, основне правило харчування вагітних: якість, а не кількість! Під час вагітності не потрібно переїдати, адже це також загрожує розвиткові плоду.

А ось про що точно варто подумати заздалегідь — це вакцинація. Планувати вагітність можна лиш через місяць після того, як було проведено щеплення живими вакцинами.

Вакцинація від краснухи, дифтерії, правця та кору — перше та найнеобхідніше. Можна здати аналізи крові на необхідні показники та побачити, чи є достатній захист. Якщо ні — варто зробити вакцинацію. Така ж історія із вітряною віспою — краще провести щеплення, якщо в дитинстві жінка не хворіла на вітрянку.

Вагітні можуть пройти деякі обстеження безплатно — про них ми писали раніше.

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