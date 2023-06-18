Продолжить род, когда тебе 40+? Как позднее отцовство влияет на здоровье малыша

В мире наблюдается тенденция, что возраст отцовства постепенно смещается. К примеру, Аль Пачино станет папой в 83 года, Роберт Де Ниро — в 79 лет.

Но они не единственные, многие мужчины заводят детей в возрасте после 40. Только в период с 1972 по 2015 год средний возраст отца вырос на 3,5 года.

В обществе привыкли, что за фертильность и здоровье малыша отвечает мама. Исследователи из Университета Юты и других учреждений опубликовали исчерпывающий обзор, как возраст отца влияет на фертильность, проблемы во время беременности и здоровье детей.

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Позднее отцовство: как возраст отца влияет на здоровье малыша

Данные исследователей свидетельствуют, что сперма мужчин старше 40-50 лет имеет более низкое качество: меньший объем и количество, меньшую подвижность сперматозоидов и большую вероятность мутаций.

Это доказывает, что здоровье малыша зависит не только от мамы. Такой возраст отца тесно связан с высоким риском бесплодия или потери беременности после естественного зачатия.

Также исследование подтвердило, что старший возраст родителей оказывает плохое влияние на здоровье потомков.

Например, исследователи из Стэнфордского университета обнаружили, что старший возраст отца влияет на вес новорожденного. Дети могут родиться с низким весом и иметь судороги.

Старший возраст отца также связывают с увеличением частоты различных видов рака у малышей, а также врожденных пороков сердца.

Кроме этого, исследователи обнаружили, что с возрастом мужчины могут подхватить мутации и повреждения ДНК в клетках, которые образуют сперматозоиды. При зачатии эти мутации могут передаваться следующему поколению.

Но все же следует помнить, что на развитие различных болезней у детей могут влиять и другие факторы: образ жизни родителей и загрязнение окружающей среды.

А как правильно подготовиться к зачатию ребенка, чтобы процесс прошел успешно, рассказала гинеколог в нашем материале.

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