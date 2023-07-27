Планирование беременности: как подготовиться и какие анализы сдавать

Беременность — это важный этап для женщины, требующий тщательной подготовки. Изменение гормонального фона, состояния кожи, ногтей и волос, жалобы на суставы и поясницу — все это может ухудшить впечатление и ожидания от беременности и повлиять на общее состояние здоровья.
О правильной подготовке к беременности и на что нужно обратить внимание рассказала гинеколог Богуслава Мединская.
Подготовка к беременности — основной этап, который обеспечит счастливое вынашивание и рождение здорового ребенка, — говорит гинеколог.
Такая подготовка должна быть сознательной и планируемой, она увеличивает шансы на наступление беременности и успешность ее течения. В этот период как женщина, так и мужчина должны постараться улучшить состояние здоровья, чтобы зачать здоровое потомство.
Ведь при правильной подготовке до 70% всех проблем развития плода можно предотвратить.
Ведь при правильной подготовке до 70% всех проблем развития плода можно предотвратить.
Женщинам, работающим в таких условиях, рекомендуется заранее сменить работу.
Женщинам, работающим в таких условиях, рекомендуется заранее сменить работу.
Pexels
Первое, что необходимо добавить в свой рацион — фолиевая кислота. Фолиевая кислота доказательно снижает риск развития очень опасных дефектов нервной трубки у плода.
Приступать к приему фолиевой кислоты следует за три месяца до планирования зачатия, продолжать весь период беременности и лактации.
Рекомендованная доза для большинства женщин составляет 400 мг/сут.
Рекомендованная доза для большинства женщин составляет 400 мг/сут.
Но, по словам гинекологии, есть женщины, которым рекомендована большая дозировка фолиевой кислоты — 1000 мкг (один грамм) или 5000 мкг (пять граммов). Это должен определить гинеколог.
Для реальной оценки уровня ферритина и гемоглобина следует сдать кровь на соответствующие показатели. Корректировать их уровень нужно еще до беременности, потому что недостаточное количество может спровоцировать:
Курить следует бросить как только женщина узнала о беременности, а еще лучше — при планировании беременности за несколько месяцев.
Дым сигарет напрямую попадает в плаценту и плод. Чадный газ находится в крови ребенка в значительно более высокой концентрации, чем в крови матери. Общеизвестно, что курение матери провоцирует сложные патологии плода: кислородное голодание, умственная отсталость.
Бросить курить должен и отец будущего ребенка — качество сперматозоидов у курильщиков значительно ниже нормы.
Бросить курить должен и отец будущего ребенка — качество сперматозоидов у курильщиков значительно ниже нормы.
Употребление алкоголя во время беременности может спровоцировать выкидыш, мертворождение или преждевременные роды. Возможны и отклонения плода после рождения: алкогольный синдром плода имеет тяжелую физическую и умственную отсталость.
Это также очень важный этап, ведь, например, хронический тонзиллит может привести к воспалению почек или сердечной мышцы. В таком состоянии женщине нужно будет принимать антибиотики, которые навредят ее беременности.
Кроме того, токсины бактерий могут вызвать угрозу прерывания беременности или преждевременные роды.
Кроме того, токсины бактерий могут вызвать угрозу прерывания беременности или преждевременные роды.
Необходимо пролечить зубы еще до зачатия ребенка: даже обычный кариес может прибавить хлопот во время беременности.
Перед планированием беременности следует проверить функцию щитовидной железы. Как отмечает гинеколог, правильная работа щитовидной железы закладывает основу умственных способностей ребенка.
— Если у тебя есть хронические соматические заболевания, важно, чтобы они на момент зачатия были на стадии ремиссии.
По словам Богуславы Мединской, основное правило питания беременных: качество, а не количество! Во время беременности не нужно переедать, ведь это также чревато неправильным развитием плода.
А вот о чем точно стоит подумать заранее — так это вакцинация. Планировать беременность можно только через месяц после того, как была проведена прививка живыми вакцинами.
А вот о чем точно стоит подумать заранее — так это вакцинация. Планировать беременность можно только через месяц после того, как была проведена прививка живыми вакцинами.
Вакцинация от краснухи, дифтерии и кори — первое и самое необходимое. Можно сдать анализы крови на необходимые показатели и увидеть, есть ли достаточная защита. Если нет — следует сделать вакцинацию. Такая же история с ветряной оспой — лучше провести прививку, если в детстве женщина не болела ветрянкой.
Беременные могут пройти некоторые обследования бесплатно — о них мы писали раньше.
Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!