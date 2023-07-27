Планирование беременности: как подготовиться и какие анализы сдавать

Беременность — это важный этап для женщины, требующий тщательной подготовки. Изменение гормонального фона, состояния кожи, ногтей и волос, жалобы на суставы и поясницу — все это может ухудшить впечатление и ожидания от беременности и повлиять на общее состояние здоровья.

О правильной подготовке к беременности и на что нужно обратить внимание рассказала гинеколог Богуслава Мединская.

Подготовка к беременности — основной этап, который обеспечит счастливое вынашивание и рождение здорового ребенка, — говорит гинеколог.

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Такая подготовка должна быть сознательной и планируемой, она увеличивает шансы на наступление беременности и успешность ее течения. В этот период как женщина, так и мужчина должны постараться улучшить состояние здоровья, чтобы зачать здоровое потомство.

Ведь при правильной подготовке до 70% всех проблем развития плода можно предотвратить.

Что может оказать негативное влияние на развитие беременности?

до 20% — генетические мутации, на которые мы не очень можем на это повлиять;

до 40% — недостаточное употребление важных для беременности витаминов и микроэлементов, а также влияние негативных факторов окружающей среды: это ионизационное излучение, контакты со ртутью, свинцом, пестицидами, гербицидами;

Женщинам, работающим в таких условиях, рекомендуется заранее сменить работу.

до 40% — нездоровый образ жизни, это то, что уже полностью зависит от нас!

Как подготовиться к беременности

Фолиевая кислота

Первое, что необходимо добавить в свой рацион — фолиевая кислота. Фолиевая кислота доказательно снижает риск развития очень опасных дефектов нервной трубки у плода.

Приступать к приему фолиевой кислоты следует за три месяца до планирования зачатия, продолжать весь период беременности и лактации.

Рекомендованная доза для большинства женщин составляет 400 мг/сут.

Но, по словам гинекологии, есть женщины, которым рекомендована большая дозировка фолиевой кислоты — 1000 мкг (один грамм) или 5000 мкг (пять граммов). Это должен определить гинеколог.

Ферритин и гемоглобин

Для реальной оценки уровня ферритина и гемоглобина следует сдать кровь на соответствующие показатели. Корректировать их уровень нужно еще до беременности, потому что недостаточное количество может спровоцировать:

преждевременные роды;

внутриутробные задержки развития плода;

низкую массу ребенка при рождении;

слабость родовой деятельности и послеродовое кровотечение;

нарушение развития ребенка после рождения.

Курение и алкоголь

Курить следует бросить как только женщина узнала о беременности, а еще лучше — при планировании беременности за несколько месяцев.

Дым сигарет напрямую попадает в плаценту и плод. Чадный газ находится в крови ребенка в значительно более высокой концентрации, чем в крови матери. Общеизвестно, что курение матери провоцирует сложные патологии плода: кислородное голодание, умственная отсталость.

Бросить курить должен и отец будущего ребенка — качество сперматозоидов у курильщиков значительно ниже нормы.

Употребление алкоголя во время беременности может спровоцировать выкидыш, мертворождение или преждевременные роды. Возможны и отклонения плода после рождения: алкогольный синдром плода имеет тяжелую физическую и умственную отсталость.

Санация хронических заболеваний

Это также очень важный этап, ведь, например, хронический тонзиллит может привести к воспалению почек или сердечной мышцы. В таком состоянии женщине нужно будет принимать антибиотики, которые навредят ее беременности.

Кроме того, токсины бактерий могут вызвать угрозу прерывания беременности или преждевременные роды.

Необходимо пролечить зубы еще до зачатия ребенка: даже обычный кариес может прибавить хлопот во время беременности.

Перед планированием беременности следует проверить функцию щитовидной железы. Как отмечает гинеколог, правильная работа щитовидной железы закладывает основу умственных способностей ребенка.

— Если у тебя есть хронические соматические заболевания, важно, чтобы они на момент зачатия были на стадии ремиссии.

Рациональное питание и вакцинация

По словам Богуславы Мединской, основное правило питания беременных: качество, а не количество! Во время беременности не нужно переедать, ведь это также чревато неправильным развитием плода.

А вот о чем точно стоит подумать заранее — так это вакцинация. Планировать беременность можно только через месяц после того, как была проведена прививка живыми вакцинами.

Вакцинация от краснухи, дифтерии и кори — первое и самое необходимое. Можно сдать анализы крови на необходимые показатели и увидеть, есть ли достаточная защита. Если нет — следует сделать вакцинацию. Такая же история с ветряной оспой — лучше провести прививку, если в детстве женщина не болела ветрянкой.

Беременные могут пройти некоторые обследования бесплатно — о них мы писали раньше.

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