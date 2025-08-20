СолоХа в третий раз стала мамой: кем пополнилась звездная семья

Когда в стране в то время, где так не хватает хороших новостей, рождаются дети, мы радуемся этому с особой силой! Певица СолоХа сообщила радостное известие: родила сына!

СолоХа родила ребенка: что известно

О новости стало известно из Instagram певицы. Известием она поделилась утром 20 августа.

Мы родились! Мой сынок, моя радость, мое безграничное счастье! Пусть Господь оберегает тебя, — написала женщина.

Известно, что певица СолоХа, настоящее имя которой Тереза Балашова, стала мамой в третий раз.

Женщину уже поздравили в комментариях.

Известно, что сына назвали Аким.

СолоХа родила: фото

Что известно о СолоХе

Напомним, что певица стала известна благодаря своим песням Ваша мати, Смайлик-кохайлик, Не нюхай, Бутон, Чого хоче жінка, Верба.

Также недавно сетью распространялись слухи, будто женщина беременна от известного украинского актера, а теперь и Холостяка Тараса Цымбалюка.

На фоне этого Тереза попала в больницу.

