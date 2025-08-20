СолоХа стала мамою втретє Фото Instagram Когда в стране в то время, где так не хватает хороших новостей, рождаются дети, мы радуемся этому с особой силой! Певица СолоХа сообщила радостное известие: родила сына!Больше о СолоХе и ее родах, читай дальше в материале. СолоХа родила ребенка: что известно О новости стало известно из Instagram певицы. Известием она поделилась утром 20 августа.Мы родились! Мой сынок, моя радость, мое безграничное счастье! Пусть Господь оберегает тебя, — написала женщина. Известно, что певица СолоХа, настоящее имя которой Тереза Балашова, стала мамой в третий раз. Женщину уже поздравили в комментариях. Известно, что сына назвали Аким. Читать по теме Леся Никитюк родила первенца! Что известно о новой роли звезды Телеведущая сообщила счастливую новость! СолоХа родила: фото СолоХа в третий раз стала мамой: кем пополнилась звездная семья / 4 Фотографии Instagram Что известно о СолоХе Напомним, что певица стала известна благодаря своим песням Ваша мати, Смайлик-кохайлик, Не нюхай, Бутон, Чого хоче жінка, Верба. Также недавно сетью распространялись слухи, будто женщина беременна от известного украинского актера, а теперь и Холостяка Тараса Цымбалюка. На фоне этого Тереза попала в больницу. Напомним, что недавно в четвертый раз отцом стал Сергей Притула: подробности ищи в другом нашем материале. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: дети Источник Instagram Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter