“Найкращий розділ починається”: Ольга Харлан оголосила про майбутнє материнство

Головна зірка українського фехтування та абсолютна рекорсменка Олімпійських ігор Ольга Харлан готується до нової та найважливішої ролі у своєму житті. Спортсменка офіційно підтвердила, що вагітна. Радісну звістку Ольга повідомила на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши емоційне відео.

На кадрах титулована шаблістка з’явилася разом зі своїм коханим — відомим італійським фехтувальником Луїджі Самеле. Пара не приховує щастя, готуючись до появи первістка.

Найкращий розділ ось-ось почнеться, — підписала ролик чемпіонка.

Цікаво, що стосунки Ольги та Луїджі тривають з 2019 року. У вересні 2024 року, після завершення успішного для обох олімпійського сезону, пара оголосила про заручини. Тоді Луїджі зробив Ользі пропозицію, на яку вона відповіла впевненим так. Тепер спортивна родина чекає на поповнення.

Що відомо про Ольгу Харлан: головні досягнення легенди

Ольга Харлан — це ім’я, яке вже давно стало синонімом перемоги для України. Поки спортсменка готується до декретної відпустки, її досягнення залишаються недосяжною планкою для багатьох.

Головні факти про чемпіонку:

Абсолютна рекордсменка: після Олімпіади-2024 у Парижі Ольга стала найтитулованішою українською спортсменкою в історії. Вона має у своєму активі 6 олімпійських медалей . Раніше цей рекорд (5 нагород) належав плавчині Яні Клочковій;

Золотий дубль: Х арлан — одна з п’яти українських атлетів за всю історію незалежності, кому вдалося виграти два олімпійські золота . До цього списку також входять Лілія Подкопаєва (гімнастика), Василь Ломаченко (бокс), Юрій Чебан (веслування) та Яна Клочкова (плавання);

Головне фото: Скріншот.

Нагадаємо, що останні Ігри стали для Ольги знаковими — вона виборола бронзу в індивідуальній шаблі та привела жіночу збірну до золотих нагород у командній першості.

