Стиль життя Шоу-біз

“Найкращий розділ починається”: Ольга Харлан оголосила про майбутнє материнство

Юлія Хоменко, редакторка сайту 03 Лютого 2026, 15:13 2 хв.
Ольга Харлан вагітна

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь