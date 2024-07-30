Ольга Харлан виграла першу медаль України на Олімпійських іграх 2024: як це було

Олімпійські ігри 2024 вже у самому розпалі! Україна теж бере участь у змаганнях, а в понеділок шаблістка Ольга Харлан принесла нам першу медаль на Олімпійських іграх 2024.
Що відомо про медаль Ольги Харлан та яким був рахунок поєдинку, розповідаємо далі у матеріалі.
Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт повідомив про першу українську бронзу у 2024 році.
— Наша легендарна шаблістка Ольга Харлан здобуває свою пʼяту українську медаль! У надскладному протистоянні з представницею Південної Кореї, Ольга зуміла переломити хід поєдинку, продемонструвати справжній характер і здобути бронзову нагороду! — написав він.
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Українська шаблістка Ольга Харлан здобула першу бронзу з фехтування в індивідуальному змаганні з представницею Республіки Корея Чої Сібін.
Я присвячую це всій Україні! Друзі, це вам! Присвячую це нашим захисникам і захисницям. Я присвячую це тим спортсменам, які не можуть сюди приїхати, бо їх вбила Росія, — сказала Ольга Харлан, повідомляє НОК.
Я присвячую це всій Україні! Друзі, це вам! Присвячую це нашим захисникам і захисницям. Я присвячую це тим спортсменам, які не можуть сюди приїхати, бо їх вбила Росія, — сказала Ольга Харлан, повідомляє НОК.
Ольга розпочала турнір із впевнених перемог до півфіналу. Перший бій відбувся з представницею Японії Шіхомі Фукушимою з рахунком 15:9, наступний — з азербайджанкою Анною Баштою (15:6) та представницею Угорщини Анною Мартон (15:7).
За місце у фіналі Ольга змагалася з французькою фехтувальницею Сарою Бальцер, однак тут українка зазнала поразки — 7:15 на користь Сари.
У бронзовому фіналі українка здобула перемогу над кореянкою. Їй вдалося зрівняти рахунок у другій половині матчу шістьма уколами поспіль.
У бронзовому фіналі українка здобула перемогу над кореянкою. Їй вдалося зрівняти рахунок у другій половині матчу шістьма уколами поспіль.
Наприкінці матчу Ольга виборола вольову перемогу з рахунком 15:14.
Ольга Харлан є однією з найвідоміших українських фехтувальниць на шаблях, за свою спортивну карʼєру жінка виборола пʼять олімпійських медалей, 15 медалей чемпіонатів світу та 20 медалей чемпіонатів Європи — це рекорд для України.
Українка чотири рази визнавалася найкращою спортсменкою року і 13 разів — найкращою спортсменкою місяця.
Українка чотири рази визнавалася найкращою спортсменкою року і 13 разів — найкращою спортсменкою місяця.
В іншому матеріалі ти знайдеш повний розклад змагань та виступів українських спортсменів на Олімпійських іграх 2024.
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