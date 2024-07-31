Олімпійські ігри 2024: медальний залік, хто лідирує, і на якому місці Україна

Олімпійські ігри 2024 уже розпочалися! З 24 липня по 10 серпня команди країн світу змагатимуться за першість у багатьох видах спорту. Розповідаємо про медальний залік на Олімпіаді 2024 та хто виборов найбільшу кількість нагород.
Медальну статистику докладно веде сайт Олімпійських ігор. Станом на 31 липня, до змагань з фехтування, футболу і плавання, статистика медалей така:
Олімпійські ігри для України розпочалися у вісьмох видах спорту. 27 липня українці змагалися у дзюдо, кульовій стрільбі, стрибках у воду, фехтуванні, велоспорті, спортивній гімнастиці, футболі та веслуванні.
В академічному веслуванні Євгенія Довгодько, Катерина Дудченко, Дарина Верхогляд та Анастасія Коженкова пройшли до фіналу, опинившись на другому місці. Фінал — 31 липня.
У спортивній гімнастиці відразу кілька українських спортсменів дійшли до фіналу та посіли четверте місце — Ілля Ковтун, Олег Верняєв, Назар Чепурний, Ігор Радівілов та Радомир Стельмах.
У веслувальному слаломі Вікторія Ус кваліфікувалася до півфіналу.
У футболі збірна України в меншості перемогла над командою Марокко з рахунком 2:1.
29 липня Ольга Харлан перемогла Сіхомі Фукушіму у поєдинку на шаблях в 1/16 фіналу, а потім здобула першу бронзову медаль України на Олімпійських іграх.
29 липня Ольга Харлан перемогла Сіхомі Фукушіму у поєдинку на шаблях в 1/16 фіналу, а потім здобула першу бронзову медаль України на Олімпійських іграх.
На академічному веслуванні Ігор Хмара та Станіслав Ковальов стали другими, і вийшли до півфіналу.
Українська тенісистка Марта Костюк пройшла до 1/4 фіналу одиночного тенісного турніру Олімпіади. Чвертьфінал запланований на 31 липня не раніше 21:30.
Раніше ми розповідали про футбол на Олімпійських іграх.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.