Олімпійські ігри 2024: медальний залік, хто лідирує, і на якому місці Україна

Олімпійські ігри 2024 уже розпочалися! З 24 липня по 10 серпня команди країн світу змагатимуться за першість у багатьох видах спорту. Розповідаємо про медальний залік на Олімпіаді 2024 та хто виборов найбільшу кількість нагород.

Олімпійські ігри 2024: медальний залік

Медальну статистику докладно веде сайт Олімпійських ігор. Станом на 31 липня, до змагань з фехтування, футболу і плавання, статистика медалей така:

Японія . Золоті медалі — 7, срібні — 2, бронзові — 4. Франція . Золоті медалі — 6, срібні — 9, бронзові — 4. Китай . Золоті медалі — 6, срібні — 6, бронзові — 2. Австралія . Золоті медалі — 6, срібні — 4, бронзові — 1. Південна Корея . Золоті медалі — 5, срібні — 3, бронзові — 3. США . Золоті медалі — 4, срібні — 11, бронзові — 11. Велика Британія. Золоті медалі — 4, срібні — 5, бронзові — 4. Італія . Золоті медалі — 3, срібні — 4, бронзові — 4. Канада. Золоті медалі — 2, срібні — 2, бронзові — 2. Гонконг. Золоті медалі — 2, срібні — 0, бронзові — 1.

Читати на тему Олімпійські ігри 2024: повний розклад змагань та виступів українських спортсменів Слідкуй за розкладом та вболівай за українських спортсменів на Олімпіаді-2024!

Медалі України на Олімпіаді 2024

Олімпійські ігри для України розпочалися у вісьмох видах спорту. 27 липня українці змагалися у дзюдо, кульовій стрільбі, стрибках у воду, фехтуванні, велоспорті, спортивній гімнастиці, футболі та веслуванні.

В академічному веслуванні Євгенія Довгодько, Катерина Дудченко, Дарина Верхогляд та Анастасія Коженкова пройшли до фіналу, опинившись на другому місці. Фінал — 31 липня.

У спортивній гімнастиці відразу кілька українських спортсменів дійшли до фіналу та посіли четверте місце — Ілля Ковтун, Олег Верняєв, Назар Чепурний, Ігор Радівілов та Радомир Стельмах.

У веслувальному слаломі Вікторія Ус кваліфікувалася до півфіналу.

У футболі збірна України в меншості перемогла над командою Марокко з рахунком 2:1.

29 липня Ольга Харлан перемогла Сіхомі Фукушіму у поєдинку на шаблях в 1/16 фіналу, а потім здобула першу бронзову медаль України на Олімпійських іграх.

На академічному веслуванні Ігор Хмара та Станіслав Ковальов стали другими, і вийшли до півфіналу.

Українська тенісистка Марта Костюк пройшла до 1/4 фіналу одиночного тенісного турніру Олімпіади. Чвертьфінал запланований на 31 липня не раніше 21:30.

Раніше ми розповідали про футбол на Олімпійських іграх.

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