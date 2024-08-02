Олимпийские игры 2024: медальный зачет, кто лидирует, и на каком месте Украина

Олимпийские игры 2024 уже начались! С 24 июля по 10 августа команды стран мира сразятся за первенство во многих видах спорта. Рассказываем о медальном зачете на Олимпиаде 2024 и кто завоевал наибольшее количество наград.
Медальную статистику подробно ведет сайт Олимпийских игр. По состоянию на утро 2 августа, до соревнований по стрельбе из лука, легкой атлетике, футболу и плаванию, статистика медалей такова:
Фото: скриншот olympics.com
В четверг, 1 августа, на летней Олимпиаде-2024 в Париже проходят очередные соревнования, в которых выступят украинские атлеты. Всего будет разыграно 18 комплектов медалей, а украинцы будут бороться за награды в трех видах спорта.
Спортивная ходьба. Мужчины. Дистанция 20 км. Игорь Главан показал время 1:24,52 и занял 40 место. Для 33-летнего украинского это третья Олимпиада в карьере.
Спортивная ходьба. Женщины. Дистанция 20 км. Людмила Оляновская показала время 1:29,55 и заняла 14-е место.Мария Сахарук (1:30,12) стала 17-й, а Елена Собчук (1:31,12) замкнула топ-20.
Пулевая стрельба. Мужчины. Пневматическое ружье, 50 метров. Сергей Кулиш с третьего места квалифицировался в финал стрельбы из винтовки с 50 метров из трех положений – лежа, сидя и стоя.
После первого этапа финала украинец лидировал в зачете, но после стрельбы на вылет Сергей вышел в решающую стычку с китайцем Лю Юкунем и в конце концов стал вторым. Стрелец принес Украине первое серебро Игр-2024.
Дзюдо. Женщины. Вес до 78 кг.
Елизавета Литвиненко в 1/8 финала встречалась с представительницей Косово Лорианой Кукой и одержала победу со счетом 1:0, сумев выполнить вазари. Следующей соперницей украинки будет итальянка Аличе Белланди.
Стрельба из лука. Женщины.
Вероника Марченко одержала победу в 1/32 финала над Ли Цай-Чи из Китайского Тайбэя со счетом 6:4.
12:18. Плавание. Мужчины. 50 метров свободным стилем. Владислав Бухов
17:00. Олимпийские игры Теннис. Женщины. Парный разряд. 1/4 финала
Людмила Киченок / Надежда Киченок (Украина) – Кристина Букша / Сара Соррибес-Тормо (Испания)
Напомним, Украину в Париже представляют 140 спортсменов по 26 видам спорта. Это наименьшее количество атлетов в истории выступлений Украины на летних Олимпийских играх.
29 июля Ольга Харлан победила Сихоми Фукушиму в поединке на саблях в 1/16 финала, а потом завоевала первую бронзовую медаль Украины на Олимпийских играх.
29 июля Ольга Харлан победила Сихоми Фукушиму в поединке на саблях в 1/16 финала, а потом завоевала первую бронзовую медаль Украины на Олимпийских играх.
На академической гребле Игорь Хмара и Станислав Ковалев стали вторыми и вышли в полуфинал.
Украинская теннисистка Марта Костюк прошла в 1/4 финала одиночного теннисного турнира Олимпиады. Четвертьфинал запланирован на 31 июля не раньше 21:30.
Раньше мы рассказывали о футболе на Олимпийских играх.
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