Олимпийские игры 2024: медальный зачет, кто лидирует, и на каком месте Украина

Олимпийские игры 2024 уже начались! С 24 июля по 10 августа команды стран мира сразятся за первенство во многих видах спорта. Рассказываем о медальном зачете на Олимпиаде 2024 и кто завоевал наибольшее количество наград.

Олимпийские игры 2024: медальный зачет

Медальную статистику подробно ведет сайт Олимпийских игр. По состоянию на утро 2 августа, до соревнований по стрельбе из лука, легкой атлетике, футболу и плаванию, статистика медалей такова:

Китай. Золотые медали — 11, серебряные — 7, бронзовые — 6. США. Золотые медали — 9, серебряные — 15, бронзовые — 13 Франция. Золотые медали — 8, серебряные — 11, бронзовые — 8. Австралия. Золотые медали — 8, серебряные — 6, бронзовые — 4. Япония. Золотые медали — 8, серебряные — 3, бронзовые — 5. Великобритания. Золотые медали — 6, серебряные — 7, бронзовые — 7. Южная Корея. Золотые медали — 6, серебряные — 3, бронзовые — 3. Италия. Золотые медали — 5, серебряные — 7, бронзовые — 4. Канада. Золотые медали — 3, серебряные — 2, бронзовые — 3. Германия. Золотые медали — 2, серебряные — 2, бронзовые — 2.

Читать по теме Олимпийские игры 2024: полное расписание соревнований и выступлений украинских спортсменов Следи за расписанием и болей за украинских спортсменов на Олимпиаде-2024!

Медали Украины на Олимпиаде 2024

В четверг, 1 августа, на летней Олимпиаде-2024 в Париже проходят очередные соревнования, в которых выступят украинские атлеты. Всего будет разыграно 18 комплектов медалей, а украинцы будут бороться за награды в трех видах спорта.

Спортивная ходьба. Мужчины. Дистанция 20 км. Игорь Главан показал время 1:24,52 и занял 40 место. Для 33-летнего украинского это третья Олимпиада в карьере.

Спортивная ходьба. Женщины. Дистанция 20 км. Людмила Оляновская показала время 1:29,55 и заняла 14-е место.Мария Сахарук (1:30,12) стала 17-й, а Елена Собчук (1:31,12) замкнула топ-20.

Пулевая стрельба. Мужчины. Пневматическое ружье, 50 метров. Сергей Кулиш с третьего места квалифицировался в финал стрельбы из винтовки с 50 метров из трех положений – лежа, сидя и стоя.

После первого этапа финала украинец лидировал в зачете, но после стрельбы на вылет Сергей вышел в решающую стычку с китайцем Лю Юкунем и в конце концов стал вторым. Стрелец принес Украине первое серебро Игр-2024.

Дзюдо. Женщины. Вес до 78 кг.

Елизавета Литвиненко в 1/8 финала встречалась с представительницей Косово Лорианой Кукой и одержала победу со счетом 1:0, сумев выполнить вазари. Следующей соперницей украинки будет итальянка Аличе Белланди.

Стрельба из лука. Женщины.

Вероника Марченко одержала победу в 1/32 финала над Ли Цай-Чи из Китайского Тайбэя со счетом 6:4.

12:18. Плавание. Мужчины. 50 метров свободным стилем. Владислав Бухов

17:00. Олимпийские игры Теннис. Женщины. Парный разряд. 1/4 финала

Людмила Киченок / Надежда Киченок (Украина) – Кристина Букша / Сара Соррибес-Тормо (Испания)

Напомним, Украину в Париже представляют 140 спортсменов по 26 видам спорта. Это наименьшее количество атлетов в истории выступлений Украины на летних Олимпийских играх.

29 июля Ольга Харлан победила Сихоми Фукушиму в поединке на саблях в 1/16 финала, а потом завоевала первую бронзовую медаль Украины на Олимпийских играх.

На академической гребле Игорь Хмара и Станислав Ковалев стали вторыми и вышли в полуфинал.

Украинская теннисистка Марта Костюк прошла в 1/4 финала одиночного теннисного турнира Олимпиады. Четвертьфинал запланирован на 31 июля не раньше 21:30.

Раньше мы рассказывали о футболе на Олимпийских играх.

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