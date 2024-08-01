Футбол на Олимпийских играх: расписание матчей мужских и женских сборных

Думаешь, что после окончания Евро-2024 больше никакого большого футбола? Конечно, нет! С 26 июля начинаются Олимпийские игры в Париже, где футбол является одной из категорий соревнований. Украинская сборная также будет участвовать в них. Если еще не растерял (-ла) пыл к тому, чтобы болеть за команду после Евро, тогда читай про футбол на Олимпийских играх 2024, расписание матчей и где посмотреть результаты.
Первые матчи запланированы 24 июля — на несколько дней раньше официального открытия Олимпиады. Ожидается соревнование не только мужских, но и женских сборных. Мы подробно расскажем о ближайших матчах для обоих видов команд.
24 июля:
27 июля:
30 июля:
2 августа состоится четвертьфинал с участием лучших команд в 16:00, 18:00, 20:00 и 22:00. 5 августа запланирован полуфинал в 19.00 и 22.00. 8 августа будет матч за 3 место в 18:00, а 9 августа — финал, который определит победителя.
25 июля:
28 июля:
31 июля:
3 августа состоится четвертьфинал с участием лучших женских сборных в 16:00, 18:00, 20:00 и 22:00. 6 августа ожидается полуфинал в 19.00 и 22.00. 9 августа будет матч за 3 место в 16:00, а 10 августа — финал, где станет известно, кто победил.
Результаты футбола на Олимпийских играх будут фиксироваться на официальном сайте Олимпиады. Здесь также найдешь расписания других видов спорта и информацию о соревнованиях.
Мы также рассказывали, кто будет представлять Украину на Олимпийских играх-2024.
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