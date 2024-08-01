Футбол на Олимпийских играх: расписание матчей мужских и женских сборных

Думаешь, что после окончания Евро-2024 больше никакого большого футбола? Конечно, нет! С 26 июля начинаются Олимпийские игры в Париже, где футбол является одной из категорий соревнований. Украинская сборная также будет участвовать в них. Если еще не растерял (-ла) пыл к тому, чтобы болеть за команду после Евро, тогда читай про футбол на Олимпийских играх 2024, расписание матчей и где посмотреть результаты.

Футбол на Олимпийских играх: расписание матчей

Первые матчи запланированы 24 июля — на несколько дней раньше официального открытия Олимпиады. Ожидается соревнование не только мужских, но и женских сборных. Мы подробно расскажем о ближайших матчах для обоих видов команд.

Мужской футбол на Олимпийских играх:

24 июля:

Аргентина — Марокко: 16:00 ;

; Узбекистан — Испания: 16:00 ;

; Гвинея — Новая Зеландия: 18:00 ;

; Египет — Доминиканская республика: 18:00 ;

; Ирак — Украина : 20:00 ;

: ; Япония — Парагвай: 20:00 ;

; Франция — США: 22:00 ;

; Мали — Израиль: 22:00.

27 июля:

Аргентина — Ирак: 16:00 ;

; Доминиканская республика — Испания: 16:00 ;

; Украина — Марокко: 18:00 ;

— Марокко: ; Узбекистан — Египет: 18:00 ;

; Новая Зеландия — США: 20:00 ;

; Израиль — Парагвай: 20:00 ;

; Франция — Гвинея: 22:00 ;

; Япония — Мали: 22:00.

30 июля:

Доминиканская республика — Узбекистан: 16:00 ;

; Испания — Египет: 16:00 ;

; Украина — Аргентина: 18:00 ;

— Аргентина: ; Марокко — Ирак: 18:00 ;

; Новая Зеландия — Франция: 20:00 ;

; США — Гвинея: 20:00 ;

; Израиль — Япония: 22:00 ;

; Парагвай — Мали: 22:00.

2 августа состоится четвертьфинал с участием лучших команд в 16:00, 18:00, 20:00 и 22:00. 5 августа запланирован полуфинал в 19.00 и 22.00. 8 августа будет матч за 3 место в 18:00, а 9 августа — финал, который определит победителя.

Женский футбол на Олимпиаде:

25 июля:

Канада — Новая Зеландия: 18:00 ;

; Испания — Япония: 18:00 ;

; Германия — Австралия: 20:00 ;

; Нигерия — Бразилия: 20:00 ;

; Франция — Колумбия: 22:00 ;

; США — Замбия: 22:00.

28 июля:

Новая Зеландия — Колумбия: 18:00 ;

; Бразилия — Япония: 18:00 ;

; Австралия — Замбия: 20:00 ;

; Испания — Нигерия: 20:00 ;

; Франция — Канада: 22:00 ;

; США — Германия: 22:00.

31 июля:

Бразилия — Испания: 18:00 ;

; Япония — Нигерия: 18:00 ;

; Австралия — США: 20:00 ;

; Замбия — Германия: 20:00 ;

; Новая Зеландия — Франция: 22:00 ;

; Колумбия — Канада: 22:00.

3 августа состоится четвертьфинал с участием лучших женских сборных в 16:00, 18:00, 20:00 и 22:00. 6 августа ожидается полуфинал в 19.00 и 22.00. 9 августа будет матч за 3 место в 16:00, а 10 августа — финал, где станет известно, кто победил.

Результаты футбола на Олимпийских играх будут фиксироваться на официальном сайте Олимпиады. Здесь также найдешь расписания других видов спорта и информацию о соревнованиях.

Мы также рассказывали, кто будет представлять Украину на Олимпийских играх-2024.

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