Футбол на Олімпійських іграх: розклад матчів чоловічих та жіночих збірних

Думаєш, що після закінчення Євро-2024 більше ніякого великого футболу? Звісно, ні! З 26 липня починаються Олімпійські ігри в Парижі, де футбол є однією з категорій змагань. Українська збірна також братиме в них участь. Якщо ще не розгубив (-ла) запалу до вболівання після Євро, тоді читай про футбол на Олімпійських іграх 2024, розклад матчів та де подивитися результати.
Перші матчі заплановані 24 липня — на декілька днів раніше за офіційне відкриття Олімпіади. Очікується змагання не лише чоловічих, а й жіночих збірних. Ми докладно розповімо про найближчі матчі для обох видів команд.
24 липня:
27 липня:
30 липня:
2 серпня відбудеться чвертьфінал за участі найкращих команд о 16:00, 18:00, 20:00 та 22:00. 5 серпня запланований півфінал о 19:00 та 22:00. 8 серпня буде матч за 3 місце о 18:00, а 9 серпня — фінал, який визначить переможця.
25 липня:
28 липня:
31 липня:
3 серпня відбудеться чвертьфінал за участі найкращих жіночих збірних о 16:00, 18:00, 20:00 та 22:00. 6 серпня очікується півфінал о 19:00 та 22:00. 9 серпня буде матч за 3 місце о 16:00, а 10 серпня — фінал, де стане відомо, хто переміг.
Результати футболу на Олімпійських іграх будуть фіксуватися на офіційному сайті Олімпіади. Тут також знайдеш розклади інших видів спорту та інформацію про змагання.
Ми також розповідали, хто представлятиме Україну на Олімпійських іграх-2024.
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