Футбол на Олімпійських іграх: розклад матчів чоловічих та жіночих збірних

Думаєш, що після закінчення Євро-2024 більше ніякого великого футболу? Звісно, ні! З 26 липня починаються Олімпійські ігри в Парижі, де футбол є однією з категорій змагань. Українська збірна також братиме в них участь. Якщо ще не розгубив (-ла) запалу до вболівання після Євро, тоді читай про футбол на Олімпійських іграх 2024, розклад матчів та де подивитися результати.

Футбол на Олімпійських іграх: розклад матчів

Перші матчі заплановані 24 липня — на декілька днів раніше за офіційне відкриття Олімпіади. Очікується змагання не лише чоловічих, а й жіночих збірних. Ми докладно розповімо про найближчі матчі для обох видів команд.

Чоловічий футбол на Олімпійських іграх:

24 липня:

Аргентина — Мороко: 16:00 ;

Узбекистан — Іспанія: 16:00 ;

Гвінея — Нова Зеландія: 18:00 ;

Єгипет — Домініканська республіка: 18:00 ;

Ірак — Україна : 20:00 ;

Японія — Парагвай: 20:00 ;

Франція — США: 22:00 ;

Малі — Ізраїль: 22:00 .

27 липня:

Аргентина — Ірак: 16:00;

Домініканська республіка — Іспанія: 16:00 ;

Україна — Мороко: 18:00 ;

Узбекистан — Єгипет: 18:00 ;

Нова Зеландія — США: 20:00 ;

Ізраїль — Парагвай: 20:00 ;

Франція — Гвінея: 22:00 ;

Японія — Малі: 22:00 .

30 липня:

Домініканська республіка — Узбекистан: 16:00 ;

Іспанія — Єгипет: 16:00 ;

Україна — Аргентина: 18:00 ;

Мороко — Ірак: 18:00 ;

Нова Зеландія — Франція: 20:00 ;

США — Гвінея: 20:00 ;

Ізраїль — Японія: 22:00 ;

Парагвай — Малі: 22:00 .

2 серпня відбудеться чвертьфінал за участі найкращих команд о 16:00, 18:00, 20:00 та 22:00. 5 серпня запланований півфінал о 19:00 та 22:00. 8 серпня буде матч за 3 місце о 18:00, а 9 серпня — фінал, який визначить переможця.

Жіночий футбол на Олімпіаді:

25 липня:

Канада — Нова Зеландія: 18:00 ;

Іспанія — Японія: 18:00 ;

Німеччина — Австралія: 20:00 ;

Нігерія — Бразилія: 20:00 ;

Франція — Колумбія: 22:00 ;

США — Замбія: 22:00 .

28 липня:

Нова Зеландія — Колумбія: 18:00 ;

Бразилія — Японія: 18:00 ;

Австралія — Замбія: 20:00 ;

Іспанія — Нігерія: 20:00 ;

Франція — Канада: 22:00 ;

США — Німеччина: 22:00 .

31 липня:

Бразилія — Іспанія: 18:00 ;

Японія — Нігерія: 18:00 ;

Австралія — США: 20:00 ;

Замбія — Німеччина: 20:00 ;

Нова Зеландія — Франція: 22:00 ;

Колумбія — Канада: 22:00 .

3 серпня відбудеться чвертьфінал за участі найкращих жіночих збірних о 16:00, 18:00, 20:00 та 22:00. 6 серпня очікується півфінал о 19:00 та 22:00. 9 серпня буде матч за 3 місце о 16:00, а 10 серпня — фінал, де стане відомо, хто переміг.

Результати футболу на Олімпійських іграх будуть фіксуватися на офіційному сайті Олімпіади. Тут також знайдеш розклади інших видів спорту та інформацію про змагання.

Ми також розповідали, хто представлятиме Україну на Олімпійських іграх-2024.

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