Олимпийские игры 2024: полное расписание соревнований и выступлений украинских спортсменов

Впереди нас ждет несколько недель очередного спортивного праздника — Олимпийские игры начинаются за считанные дни. С 26 июля по 11 августа ежедневно будут проходить различные соревнования, так что с самого утра до позднего вечера зрители смогут созерцать борьбу спортсменов за олимпийское золото.
Мы расскажем об участии украинских спортсменов на Олимпиаде и как узнать расширенное расписание всех соревнований.
Первая игра украинской команды состоится еще до официального открытия Олимпиады — 24 июля в 20:00. А именно футбольный матч в отборочной группе В, где Украина встретится с Ираком.
Также в этот день запланированы футбольные матчи в группах С и А между сборными других стран и отборочные соревнования по регби-7.
Футбольная сборная Украины завершит выступление на групповом этапе Олимпиады-2024 матчем против Аргентины.
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Квалификация в легкой атлетике состоится с участием рекордсменки по прыжкам в высоту Ярославы Магучих.
Каждый день во Франции будут проходить десятки разных соревнований и не только с участием украинских спортсменов. Посмотреть расширенное расписание, узнать выступления сборных других стран, а также результаты соревнований можно на официальном сайте Олимпийских игр.
Сайт предлагает удобную навигацию по дате и автоматически отображает время проведения событий в соответствии с временной зоной пользователя.
Теперь, когда знаешь подробности про Олимпийские игры 2024 и у тебя есть расписание соревнований, узнай больше об интересных нововведениях и будут ли участвовать российские спортсмены.
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