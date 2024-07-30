Олимпийские игры 2024: полное расписание соревнований и выступлений украинских спортсменов

Впереди нас ждет несколько недель очередного спортивного праздника — Олимпийские игры начинаются за считанные дни. С 26 июля по 11 августа ежедневно будут проходить различные соревнования, так что с самого утра до позднего вечера зрители смогут созерцать борьбу спортсменов за олимпийское золото.

Мы расскажем об участии украинских спортсменов на Олимпиаде и как узнать расширенное расписание всех соревнований.

Олимпийские игры 2024: расписание участия украинских спортсменов

Первая игра украинской команды состоится еще до официального открытия Олимпиады — 24 июля в 20:00. А именно футбольный матч в отборочной группе В, где Украина встретится с Ираком.

24 июля:

20:00. Футбол. Украина — Ирак.

Также в этот день запланированы футбольные матчи в группах С и А между сборными других стран и отборочные соревнования по регби-7.

26 июля:

21:00. Официальный старт олимпийских игр.

27 июля:

12:00. Прыжки в воду: 3 м, синхрон, женщины, финал;

16:30. Спортивная гимнастика: квалификация, мужчины;

18:00. Футбол: Украина — Марокко;

20:50. Фехтование: женщины, шпага (потенциально по результату квалификации).

28 июля:

13:00. Стрельба: 10 м, женщины (потенциально по результату квалификации).

29 июля:

12:00. Прыжки в воду: 10 м, синхрон, мужчины;

17:00. Дзюдо: 57 кг (потенциальное участие в финале);

18:30. Спортивная гимнастика: команда, финал (потенциально);

20:00. Фехтование: женщины, сабля (потенциальное участие в финале).

30 июля:

10:30. Стрельба: команда, 10 м, пистолет (потенциально);

14:30. Фехтование: женщины, шпага, команда;

18:30. Футбол: Украина — Аргентина;

21:30. Вечерняя сессия плавания (потенциально).

Футбольная сборная Украины завершит выступление на групповом этапе Олимпиады-2024 матчем против Аргентины.

31 июля:

12:00. Прыжки в воду: 10 м; женщины, синхрон;

13:14. Академическая гребли: женская четверка парная, финал;

18:30. Спортивная гимнастика: мужчины, личное многоборье.

1 августа:

10:20. Легкая атлетика: спортивная ходьба;

17:00. Дзюдо: 78 кг, женщины (потенциальное участие в финале);

21:30. Вечерняя сессия плавания.

2 августа:

10:30. Стрельба из лука, смешанная команда;

11:10. Утренняя сессия легкой атлетики: прыжки в высоту, метание молота;

16:00 или 22:00. Футбол, четвертьфинал (в случае прохождения);

21:30. Плавание: 50 м (потенциально).

Квалификация в легкой атлетике состоится с участием рекордсменки по прыжкам в высоту Ярославы Магучих.

3 августа:

14:00. Фехтование: сабля, женщины, команда;

21:20. Легкая атлетика: тройной скачок (потенциальное участие в финале).

4 августа:

19:36. Плавание: 1500 м (потенциально);

20:50. Легкая атлетика: прыжки в высоту, женщины, финал (потенциально);

21:30. Легкая атлетика: метание молота, мужчины, финал (потенциально).

5 августа:

12:45. Спортивная гимнастика: концовки.

6 августа:

19:15. Борьба: женщины до 50 кг и 68 кг.

7 августа:

08:30. Легкая атлетика: спортивная ходьба;

11:05. Легкая атлетика: прыжки в высоту, мужчины, квалификация;

19:15. Борьба: женщины до 50 кг, греко-римские до 67 кг и 87 кг;

23:51. Бокс: 80 кг, финал (потенциально).

8 августа:

14:20. Гребля на байдарках и каноэ: финалы;

16:00. Тяжелая атлетика: женщины, 59 кг;

19:15. Борьба: греко-римская до 67 кг и 87 кг женщины до 57 кг;

21:25. Легкая атлетика: метание копья (потенциально).

9 августа:

11:00. Художественная гимнастика: многоборье, финал;

13:40. Гребля на байдарках и каноэ: финалы;

17:00. Квалификация в брейкинге и финалах, женщины;

19:15. Борьба: женщины до 57 и 62 кг.

10 августа:

15:00. Художественная гимнастика: команда, финал (потенциально после квалификации);

17:00. Квалификация в брейкинге и финалах, мужчины;

19:15. борьба: женщины до 62 кг;

20:10. Легкая атлетика: прыжки в высоту, мужчины, финал (потенциально);

20:30. Артистическое плавание: дуэт, случайная программа.

11 августа:

22:00. Церемония закрытия.

Олимпиада 2024: где посмотреть расширенное расписание и результаты соревнований

Каждый день во Франции будут проходить десятки разных соревнований и не только с участием украинских спортсменов. Посмотреть расширенное расписание, узнать выступления сборных других стран, а также результаты соревнований можно на официальном сайте Олимпийских игр.

Сайт предлагает удобную навигацию по дате и автоматически отображает время проведения событий в соответствии с временной зоной пользователя.

Теперь, когда знаешь подробности про Олимпийские игры 2024 и у тебя есть расписание соревнований, узнай больше об интересных нововведениях и будут ли участвовать российские спортсмены.

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