Олімпійські ігри 2024: повний розклад змагань та виступів українських спортсменів

Попереду на нас чекає декілька тижнів чергового спортивного свята — Олімпійські ігри починаються за лічені дні. З 26 липня по 11 серпня щодня проходитимуть різні змагання, тож від самого ранку до пізнього вечора глядачі зможуть споглядати боротьбу спортсменів за олімпійське золото.
Ми розкажемо про участь українських спортсменів на Олімпіаді та як дізнатися розширений розклад всіх змагань.
Перша гра української команди відбудеться ще до офіційного відкриття Олімпіади — 24 липня о 20:00. А саме футбольний матч у відбірковій групі В, де Україна зустрінеться з Іраком.
Також цього дня заплановані футбольні матчі в групах С та А між збірними інших країн та відбіркові змагання з регбі-7.
Футбольна збірна України завершить виступ на груповому етапі Олімпіади-2024 матчем проти Аргентини.
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Кваліфікація у легкій атлетиці відбудеться за участю рекордсменки зі стрибків у висоту Ярослави Магучіх.
Щодня у Франції відбуватимуться десятки різних змагань і не лише за участю українських спортсменів. Подивитися розширений розклад, дізнатися про виступи збірних інших країн, а також результати змагань можна на офіційному сайті Олімпійських ігор.
Сайт пропонує зручну навігацію за датами та автоматично відображає час проведення подій відповідно до часової зони користувача.
Тепер, коли знаєш нові подробиці про Олімпійські ігри 2024 і маєш розклад змагань, дізнайся більше про цікаві нововведення та чи братимуть участь російські спортсмени.
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