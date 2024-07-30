Олімпійські ігри 2024: повний розклад змагань та виступів українських спортсменів

Попереду на нас чекає декілька тижнів чергового спортивного свята — Олімпійські ігри починаються за лічені дні. З 26 липня по 11 серпня щодня проходитимуть різні змагання, тож від самого ранку до пізнього вечора глядачі зможуть споглядати боротьбу спортсменів за олімпійське золото.

Ми розкажемо про участь українських спортсменів на Олімпіаді та як дізнатися розширений розклад всіх змагань.

Олімпійські ігри 2024: розклад участі українських спортсменів

Перша гра української команди відбудеться ще до офіційного відкриття Олімпіади — 24 липня о 20:00. А саме футбольний матч у відбірковій групі В, де Україна зустрінеться з Іраком.

24 липня:

20:00. Футбол. Україна — Ірак.

Також цього дня заплановані футбольні матчі в групах С та А між збірними інших країн та відбіркові змагання з регбі-7.

26 липня:

21:00. Офіційний старт Олімпійських ігор.

27 липня:

12:00. Стрибки у воду: 3 м, синхрон, жінки, фінал;

16:30. Спортивна гімнастика: кваліфікація, чоловіки;

18:00. Футбол: Україна — Марокко;

20:50. Фехтування: жінки, шпага (потенційно за результатом кваліфікації).

28 липня:

13:00. Стрільба: 10 м, жінки (потенційно за результатом кваліфікації).

29 липня:

12:00. Стрибки у воду: 10 м, синхрон, чоловіки;

17:00. Дзюдо: 57 кг (потенційна участь у фіналі);

18:30. Спортивна гімнастика: команда, фінал (потенційно);

20:00. Фехтування: жінки, шабля (потенційна участь у фіналі).

30 липня:

10:30. Стрільба: команда, 10 м, пістолет (потенційно);

14:30. Фехтування: жінки, шпага, команда;

18:30. Футбол: Україна — Аргентина;

21:30. Вечірня сесія плавання (потенційно).

Футбольна збірна України завершить виступ на груповому етапі Олімпіади-2024 матчем проти Аргентини.

31 липня:

12:00. Стрибки у воду: 10 м, жінки, синхрон;

13:14. Академічне веслування: жіноча четвірка парна, фінал;

18:30. Спортивна гімнастика: чоловіки, особисте багатоборство.

1 серпня:

10:20. Легка атлетика: спортивна ходьба, жінки;

17:00. Дзюдо: 78 кг, жінки (потенційна участь у фіналі);

21:30. Вечірня сесія плавання.

2 серпня:

10:30. Стрільба з лука, змішана команда;

11:10. Ранкова сесія легкої атлетики: стрибки у висоту, метання молота;

16:00 або 22:00. Футбол, чвертьфінал (у разі проходження);

21:30. Плавання: 50 м (потенційно).

Кваліфікація у легкій атлетиці відбудеться за участю рекордсменки зі стрибків у висоту Ярослави Магучіх.

3 серпня:

14:00. Фехтування: шабля, жінки, команда;

21:20. Легка атлетика: потрійний стрибок (потенційна участь у фіналі).

4 серпня:

19:36. Плавання: 1500 м (потенційно);

20:50. Легка атлетика: стрибки у висоту, жінки, фінал (потенційно);

21:30. Легка атлетика: метання молота, чоловіки, фінал (потенційно).

5 серпня:

12:45. Спортивна гімнастика: фінали.

6 серпня:

19:15. Боротьба: жінки до 50 кг та до 68 кг.

7 серпня:

08:30. Легка атлетика: спортивна ходьба, команда;

11:05. Легка атлетика: стрибки у висоту, чоловіки, кваліфікація;

19:15. Боротьба: жінки до 50 кг, греко-римська до 67 кг та 87 кг;

23:51. Бокс: 80 кг, фінал (потенційно).

8 серпня:

14:20. Веслування на байдарках та каное: фінали;

16:00. Важка атлетика: жінки, 59 кг;

19:15. Боротьба: греко-римська до 67 кг та 87 кг, жінки до 57 кг;

21:25. Легка атлетика: метання списа (потенційно).

9 серпня:

11:00. Художня гімнастика: багатоборство, фінал;

13:40. Веслування на байдарках та каное: фінали;

17:00. Кваліфікація у брейкінгу та фінали, жінки;

19:15. Боротьба: жінки до 57 кг та 62 кг.

10 серпня:

15:00. Художня гімнастика: команда, фінал (потенційно після кваліфікації);

17:00. Кваліфікація у брейкінгу та фінали, чоловіки;

19:15. Боротьба: жінки до 62 кг;

20:10. Легка атлетика: стрибки у висоту, чоловіки, фінал (потенційно);

20:30. Артистичне плавання: дует, довільна програма.

11 серпня:

22:00. Церемонія закриття.

Олімпіада 2024: де подивитися розширений розклад та результати змагань

Щодня у Франції відбуватимуться десятки різних змагань і не лише за участю українських спортсменів. Подивитися розширений розклад, дізнатися про виступи збірних інших країн, а також результати змагань можна на офіційному сайті Олімпійських ігор.

Сайт пропонує зручну навігацію за датами та автоматично відображає час проведення подій відповідно до часової зони користувача.

Тепер, коли знаєш нові подробиці про Олімпійські ігри 2024 і маєш розклад змагань, дізнайся більше про цікаві нововведення та чи братимуть участь російські спортсмени.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.