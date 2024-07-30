Олимпийские игры 2024 уже в самом разгаре! Украина тоже участвует в соревнованиях, а в понедельник саблистка Ольга Харлан принесла нам первую медаль на Олимпийских играх 2024 года.

Что известно о медали Ольги Харлан, и каков был счет, рассказываем дальше в материале.

Харлан завоевала бронзу на Олимпиаде

Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт сообщил о первой украинской бронзе в 2024 году.

— Наша легендарная саблистка Ольга Харлан получает свою пятую украинскую медаль! В сверхсложном противостоянии с представительницей Южной Кореи Ольга сумела переломить ход поединка, продемонстрировать настоящий характер и получить бронзовую награду! — написал он.

Ольга Харлан выиграла первую медаль Украины на Олимпийских играх 2024: как это было / 3 Фотографии

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Украинская саблистка Ольга Харлан получила первую бронзу по фехтованию в индивидуальном соревновании с представительницей Республики Корея Чои Сибин.

Я посвящаю это всей Украине! Друзья, это вам! Посвящаю это нашим защитникам и защитницам. Я посвящаю это спортсменам, которые не могут сюда приехать, потому что их убила Россия, — сказала Ольга Харлан, сообщает НОК.

Ольга начала турнир с уверенных побед в полуфинале. Первое сражение состоялось с представительницей Японии Шихоми Фукушимой со счетом 15:9, следующее — с азербайджанкой Анной Баштой (15:6) и представительницей Венгрии Анной Мартон (15:7).

За место в финале Ольга соревновалась с французской спортсменкой Сарой Бальцер, однако здесь украинка потерпела поражение — 7:15 в пользу Сары.

В бронзовом финале украинка одержала победу над кореянкой. Ей удалось сравнять счет во второй половине матча шестью уколами подряд.

В конце матча Ольга одержала волевую победу со счетом 15:14.

Украина на Олимпийских играх 2024: фото с фехтования

Ольга Харлан выиграла первую медаль Украины на Олимпийских играх 2024: как это было / 2 Фотографии

Ольга Харлан: что известно об украинской саблистке

Ольга Харлан является одной из самых известных украинских фехтовальщиц на саблях, за свою спортивную карьеру украинка завоевала пять олимпийских медалей, 15 медалей чемпионатов мира и 20 медалей чемпионатов Европы — это рекорд для Украины.

Украинка четырежды признавалась лучшей спортсменкой года и 13 раз — лучшей спортсменкой месяца.

В другом материале ты найдешь полное расписание соревнований и выступлений украинских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года.

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