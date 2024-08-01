Украина гордится! Сергей Кулиш завоевал серебро на Олимпиаде 2024: что известно

Олимпийские игры 2024 уже в самом разгаре! Самое крупное событие в спортивной сфере будет продолжаться до 11 августа, однако первые награды спортсмены получают уже сейчас. Сергей Кулиш завоевал первую серебряную медаль для Украины на Олимпиаде 2024!
Что известно о первом серебре для Украины и Сергее Кулише, рассказываем дальше в материале.
В четверг, 1 августа 2024 года, на Олимпийских играх 2024 года завершились соревнования в финале по стрельбе из винтовки — украинский спортсмен получил первую серебряную награду для Украины.
Известно, что украинец Сергей Кулиш стал серебряным призером в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений — мужчина занял второе место на пьедестале.
Спортсмен получил 461,3 балла.
Спортсмен получил 461,3 балла.
Известно, что первое место занял представитель Китая Лю Юйкунь, а бронзу получил индийский профессиональный стрелок Свапнил Кусале.
Это уже вторая медаль Украины на Олимпиаде-2024 после бронзы Ольги Харлан по фехтованию.
Национальный олимпийский комитет Украины лаконично отреагировал на достижения украинского стрелка.
— Сергей, Украина гордится, — написали в НОК.
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в социальной сети Х опубликовал видео соревнований.
Сергій Куліш здобуває срібло у стрільбі з 50 метрів з гвинтівки у трьох положеннях.Це друга медаль для України на Олімпійських Іграх. Молодець. pic.twitter.com/8uj7ObiUw1— Andriy Yermak (@AndriyYermak) August 1, 2024
Сергій Куліш здобуває срібло у стрільбі з 50 метрів з гвинтівки у трьох положеннях.Це друга медаль для України на Олімпійських Іграх. Молодець. pic.twitter.com/8uj7ObiUw1
Сергей Кулиш является уроженцем Черкасс. Он многократный чемпион Украины и мастер спорта Украины международного класса.
В 2010 году спортсмен получил серебряную медаль на Олимпийских играх в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров. За спортивные достижения он был награжден Орденом За заслуги III степени.
До сегодняшнего дня он уже выступал на Олимпиаде в 2012, 2016 и 2020 годах.
До сегодняшнего дня он уже выступал на Олимпиаде в 2012, 2016 и 2020 годах.
Посмотреть весь медальный зачет Украины на Олимпийских играх 2024 года можешь в нашем другом материале.
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