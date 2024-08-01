Украина гордится! Сергей Кулиш завоевал серебро на Олимпиаде 2024: что известно

Олимпийские игры 2024 уже в самом разгаре! Самое крупное событие в спортивной сфере будет продолжаться до 11 августа, однако первые награды спортсмены получают уже сейчас. Сергей Кулиш завоевал первую серебряную медаль для Украины на Олимпиаде 2024!

Что известно о первом серебре для Украины и Сергее Кулише, рассказываем дальше в материале.

Сергей Кулиш завоевал серебро: что известно

В четверг, 1 августа 2024 года, на Олимпийских играх 2024 года завершились соревнования в финале по стрельбе из винтовки — украинский спортсмен получил первую серебряную награду для Украины.

Известно, что украинец Сергей Кулиш стал серебряным призером в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений — мужчина занял второе место на пьедестале.

Спортсмен получил 461,3 балла.

Известно, что первое место занял представитель Китая Лю Юйкунь, а бронзу получил индийский профессиональный стрелок Свапнил Кусале.

Это уже вторая медаль Украины на Олимпиаде-2024 после бронзы Ольги Харлан по фехтованию.

Национальный олимпийский комитет Украины лаконично отреагировал на достижения украинского стрелка.

— Сергей, Украина гордится, — написали в НОК.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в социальной сети Х опубликовал видео соревнований.

Сергій Куліш здобуває срібло у стрільбі з 50 метрів з гвинтівки у трьох положеннях.



Це друга медаль для України на Олімпійських Іграх.



Молодець. pic.twitter.com/8uj7ObiUw1 — Andriy Yermak (@AndriyYermak) August 1, 2024

Сергей Кулиш: биография

Сергей Кулиш является уроженцем Черкасс. Он многократный чемпион Украины и мастер спорта Украины международного класса.

В 2010 году спортсмен получил серебряную медаль на Олимпийских играх в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров. За спортивные достижения он был награжден Орденом За заслуги III степени.

До сегодняшнего дня он уже выступал на Олимпиаде в 2012, 2016 и 2020 годах.

Посмотреть весь медальный зачет Украины на Олимпийских играх 2024 года можешь в нашем другом материале.

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