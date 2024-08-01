Україна пишається! Сергій Куліш здобув срібло на Олімпіаді 2024: що відомо

Олімпійські ігри 2024 вже у самому розпалі! Найбільша подія у спортивній сфері триватиме до 11 серпня, однак перші нагороди спортсмени отримують вже зараз. Сергій Куліш здобув першу срібну медаль для України на Олімпіаді 2024!

Що відомо про перше срібло для України та Сергія Куліша, розповідаємо далі у матеріалі.

Сергій Куліш здобув срібло: що відомо

У четвер, 1 серпня 2024 року, на Олімпійських іграх 2024 завершилися змагання у фіналі зі стрільби з гвинтівки — український спортсмен здобув першу срібну нагороду для України.

Відомо, що українець Сергій Куліш став срібним призером у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з трьох положень — чоловік посів друге місце на пʼєдесталі.

Спортсмен отримав 461,3 бала.

Відомо, що перше місце посів представник Китаю Лю Юйкунь, а бронзу отримав індійський професійний стрілець Свапніл Кусале.

Це вже друга медаль України на Олімпіаді-2024 після бронзи Ольги Харлан з фехтування.

Національний олімпійський комітет України лаконічно відреагував на здобутки українського стрільця.

— Сергію, Україна пишається, — написали в НОК.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у соціальній мережі Х опублікував відео змагань.

Сергій Куліш здобуває срібло у стрільбі з 50 метрів з гвинтівки у трьох положеннях.



Це друга медаль для України на Олімпійських Іграх.



Молодець. pic.twitter.com/8uj7ObiUw1 — Andriy Yermak (@AndriyYermak) August 1, 2024

Сергій Куліш: біографія

Сергій Куліш є уродженцем Черкас. Він є багаторазовим чемпіоном України та майстром спорту України міжнародного класу.

У 2010 році спортсмен отримав срібну медаль на Олімпійських іграх у стрільбі з пневматичної гвинтівки з відстані десяти метрів. За спортивні здобутки він був нагороджений Орденом За заслуги III ступеня.

До сьогодні він вже виступав на Олімпіаді у 2012, 2016 та 2020 роках.

Подивитися на весь медальний залік України на Олімпійських іграх 2024 можеш в нашому іншому матеріалі.

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