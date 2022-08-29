Раскрой свой скрытый потенциал и найди призвание — пять простых упражнений для определения способностей

Во время полномасштабной войны многие украинцы потеряли работу. А некоторые поняли цену нашей жизни и решили не тратить драгоценное время на дело, которое надоело.

Однако чем заниматься дальше? Психолог Наталья Холоденко рассказала, как определить свои скрытые способности и подсказала пять простых упражнений для этого.

Интересно — не интересно

В течение нескольких дней записывай все дела, которыми ты занимаешься. Затем поставь каждому баллы по шкале от 0 до 10 в зависимости от того, насколько тебе приятно их выполнять.

Это упражнение позволит тебе определить круг своих интересов. То, что тебе действительно нравится, скорее всего, связано с твоими талантами.

Если тебе нравится какая-то сфера, но ты боишься, что не имеешь достаточно знаний в ней, то не спеши сдаваться. Способности можно развить, а подлинный интерес станет наилучшей мотивацией в этом.

Вот у меня, например, любимое занятие, которое я оцениваю на 10 баллов — это изучать психологию, а на 0 баллов “тянут” все домашние дела, — делится Холоденко.

Детские мечты

Вспомни, по крайней мере, три свои детские мечты, кем ты хотел(-а) стать. Подумай, какие качества помогли бы тебе в этом. Малыши не ограничены в своих фантазиях, а смело представляют себя теми, кем бы они действительно хотели быть.

Обрати внимание на свои детские любимые игры, занятия и хобби. Именно то, что тебя отличало от других, может стать подсказкой к осознанию скрытого потенциала.

Я в детстве мечтала о настоящей лошади, кукле Барби и двухэтажном доме. А ты? — говорит психолог.

Взгляд со стороны

Мы настолько привыкли к себе, что не замечаем своих сильных сторон. Зато их хорошо видно со стороны.

Разошли друзьям и знакомым такую ​​анкету:

Если тебя спросят, кто я такой(-ая), что ты скажешь?

Какие мои сильные стороны ты видишь?

Какие, по-твоему, сильные стороны я не использую? Как я мог бы (могла) их использовать?

Какие свои таланты я мог (могла) бы развивать и реализовать, но не делаю этого?

В какой ситуации ты обратился(-лась) бы к мне за помощью? Почему? Чем я могу помочь тебе?

В чем моя уникальность?

Чем больше людей пройдут этот опросник, тем лучше. При этом важно присылать вопросы не только давним друзьям, но и новым знакомым.

Те, кто знают тебя давно, расскажут о твоих талантах, о которых ты уже, возможно, забыл(-а). А новые знакомые обратят внимание на качества, к которым твои друзья или родственники уже могли привыкнуть.

Ну и конечно, не забывай, что талант может быть не только к музыке, танцам или рисованию. Мы часто не замечаем свои способности, считая их чем-нибудь обычным. Так что выявить сильные стороны помогут другие люди.

Чаще всего мои друзья говорят, что у меня есть дар предвидеть события. Я и сама это замечаю, поэтому, если у меня возникают определенные ощущения, то я пытаюсь об этом говорить, — признается эксперт.

Эксперименты

Если все предыдущие упражнения не принесли желаемого результата, значит, пора пробовать что-то новое.

Вот что можно сделать:

попробовать несколько разных занятий и найти новое хобби;

начать читать научно-популярные книги о сферах человеческой деятельности;

изучать новые дисциплины;

смотреть документальные фильмы;

слушать лекции и подкасты, которые есть в интернете.

Я обожаю пробовать что-нибудь новое, поэтому если есть любая возможность, я ее использую. С последнего: я научилась готовить дичь, — рассказывает Холоденко.

Прошлые достижения

Способности очень помогают людям добиваться высоких результатов. Вспомни по меньшей мере три ситуации, где ты имел(-а) успех.

И не будь слишком самокритичным(-ой): умение примириться с кем-то после ссоры или победа в школьной олимпиаде — тоже достижение.

Потом подумай, какие качества помогли тебе получить именно эти результаты. Так ты сможешь найти свои золотые резервы.

Впервые я подумала, что “это — мой успех”, когда сдала кандидатские экзамены. А что ты вспоминаешь? — спрашивает Холоденко.

Когда ты увидишь свои возможности, то, возможно, поймешь, что пришло время для изменения сферы деятельности. Не бойся этого и рискни!

Хотя сейчас мало кто из украинцев может похвастаться четко спланированной жизнью, некоторых “день сурка” загоняет в тупик. Читай, как бороться с рутиной и чем она опасна.

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