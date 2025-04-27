Не грип, але теж заразний: як стрес інших людей впливає на наше самопочуття

Від стресу не втечеш, а іноді складається враження, що він готовий вистрибнути з кожного кутка. Підгоріла яєчня, пропущений автобус, додаткові правки у звіті, затори по дорозі додому, скисле молоко, з якого не приготуєш млинців на вечерю — і ще тисяча приводів для нервування.

Стримувати стрес може бути складно. А буває, що на нас тисне чужий стрес. Ми ніби заражаємося ним і також стаємо неспокійними. Це особливо посилюється через соціальні мережі.

Дехто пропонує новий термін для цього явища — заразний стрес. На думку доцентки кафедри біологічних наук Університету штату Північної Кароліни Наталії Дуке-Вілкенс, це відбувається тому, що нам небайдуже те, що відбувається з іншими людьми.

У розмові з Washington Post вона та інші експерти розповіли більше про заразність стресу, як цьому протистояти та боротися.

Заразний стрес: чому ми переймаємося через проблеми інших

Уникнути зараження стресом неможливо. Але брати на себе стрес інших — це не завжди погано.

Стрес і наші відповіді на нього — прискорене серцебиття, пітливість долонь, неспокій, недосипання — еволюціонували, щоб допомогти людям, тваринам і навіть мікробам реагувати на загрози в навколишньому середовищі.

Стрес потрібен, щоб допомогти нам уникати хижаків, пояснює Стефані Дімітроф, доцент кафедри соціальної психології в Університеті Монтани. Але він не розвивався, щоб допомогти нам з дедлайнами та правильним заповненням документів.

Попри те, що стрес необхідний для збільшення виживання, він може стати шкідливим, якщо надто тривалий.

Він призводить до постійного підвищення рівня кортизолу та адреналіну, які можуть сприяти накопиченню жиру, підвищувати артеріальний тиск і змінювати імунну функцію.

Передача стресу від однієї особи до іншої є поширеним явищем навіть серед тварин. Поведінковий еколог Ханджа Брандл помітила, що птахи, яких вона вивчала, мало рухалися і менше взаємодіяли з іншими тваринами під час стресу.

— Якщо уявити, що люди живуть у спільній квартирі з п’ятьма друзями, і двоє з них страждають від хронічного стресу, у всіх відбудуться зміни в поведінці.

Поки достеменно невідомо, як саме передається стрес. Однак вчені думають, що люди сприймати стрес через вираз обличчя, позу чи тон голосу.

Як соціальна взаємодія знижує стрес

Коли людина або тварина, які зазнали впливу стреса, мають можливість взаємодіяти з іншою особою, це зменшує їхній стрес.

Соціальна взаємодія позитивно впливає на людей, бо допомагає швидше регулювати реакцію на стрес.

Людина, що перебуває в стресі може в короткостроковій перспективі негативно вплинути на людей. Але разом з тим цей взаємний механізм допомагає підтримувати стабільність групи в довгостроковій перспективі.

Якщо у житті людини є якісні соціальні стосунки, це допомагає відчувати життя більш контрольованим і передбачуваним, тому що є впевненість отримати підтримку.

Що ще може допомогти проти стресу

Дослідники досі не знають, що робить деяких людей більш схильними до зараження стресом, але очевидно, що емпатія відіграє певну роль.

Людина з емпатією глибоко відчуває емоції інших. Це як і стрес, так і емоції щастя, гніву чи страху. І це не обов’язково погано, бо допомагає краще спілкуватися з іншими людьми.

Але якщо емоції інших занадто важкі, варто зробити крок назад і оцінити, скільки часу ти проводиш з певними людьми.

Усамітнення на деякий час та улюблена справа теж може допомогти уникнути негативу, який приносить стрес. Це може бути будь-що, як-от відпочинок на природі, малювання чи гра з собакою.

А що робити, якщо стрес наздоганяє на роботі? Читай про практики, що допоможуть побороти негатив.

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