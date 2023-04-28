Все дратує і хочеться звільнитися? Як побороти стрес на роботі

Хай як ми можемо любити свою роботу, інколи вона приносить стрес. Варіантів, чому з’являється стрес на роботі, багато: невчасні виплати зарплати, додаткове неоплачуване навантаження, напружена атмосфера тощо.

На деякі з численних факторів ми не здатні вплинути, та дещо все-таки в наших силах. Психологиня Анастасія Сухорукова розповіла, що робити, щоб побороти стрес на роботі.

Як побороти стрес на роботі

Якщо тебе долає стрес, який блокує працездатність, слід подбати про себе та продовжувати робити це після критичної ситуації.

Дозуй робоче навантаження

Інколи ми стресуємо через те, що беремо на себе надто багато завдань, які виснажують та змушують вигорати від роботи.

Тож інколи нормально не витискати з себе максимум. Для цього запитай, який найменший обсяг роботи необхідно виконати, а потім дозволь собі робити рівно стільки.

Делегуй і розподіляй обов’язки та завдання

Розподіли завдання за пріоритетністю. Обов’язково роби собі перерви на роботі. Відмовляй тим, хто додатково навантажує не твоїми обов’язками.

Якщо в тебе надто багато завдань і ти не єдиний фахівець у компанії, не бійся передавати частину своїх функцій підлеглим.

Ти не маєш робити усі робочі процеси самостійно. Достатньо концентруватися на власних робочих функціях і навчитися не брати на себе чужі.

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Відпочивай, роби перерви

Хоч як сильно ми любимо свою роботу, відпочивати все ж доведеться. Адже люди — не роботи, ми не можемо працювати 24/7 і при цьому зберігати відмінний ментальний стан.

Окрім повноцінних вихідних, які наповнюють тіло і душу енергією для нових робочих викликів, слід не забувати й про перерви. Адже, щоб подолати стрес на роботі, слід час від часу виходити за межі стресових умов:

вийди на свіже повітря;

зателефонуй друзям чи родичам;

зроби вправу для очей, помалюй чи подрімай 15 хвилин за нагоди.

Рухайся

Фізична активність може відмінно впоратися з кортизолом. Чудові способи зняти напругу і відновити ресурси: прогулянка, офісна зарядка, кількахвилинний танок тощо.

Психологиня стверджує, що така активність необхідна не лише під час стресу. Не засиджуватися на місці та рухатися треба завжди, коли випадає нагода.

Оптимізуй харчування

Не секрет, що харчування впливає як на фізичний, так і ментальний стан. Тож якщо твій організм не отримує необхідних поживних речовин, вітамінів, він може бути виснаженим, нервова система — чутливішою до подразників тощо.

Тож щоб допомогти собі долати стрес та щоденні виклики, слід налагодити харчування. Психологиня радить виключити з раціону або обмежити:

споживання цукру і рафінованих вуглеводів;

споживання кофеїну, алкоголю, трансжирів;

вживання нікотину.

Якщо ти все ж таки не збираєшся відмовлятися від заїдання стресу, то роби це хоча б не солодощами. Ми поділилися списком продуктів, якими можна заїдати стрес.

На заміну цим продуктами слід підібрати здоровіші й поживніші. Тому збільш у раціоні споживання омега-3 жирних кислот та не забувай пити зелений чай чи воду.

Якщо ж ти шукаєш способи, які допомогли б позбутися стресу, то чудовим варіантом є перегляд фільму. Ми розповіли, які жанри фільмів можуть зменшити стрес.

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