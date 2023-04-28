Все раздражает и хочется уволиться? Как побороть стресс на работе

Как бы мы ни любили свою работу, иногда она может приносить стресс. Вариантов, почему появляется стресс на работе, много: несвоевременная выплата зарплаты, дополнительная неоплачиваемая нагрузка, напряженная атмосфера и т. д.

На некоторые из многочисленных факторов мы не способны повлиять, но кое-что в наших силах. Психолог Анастасия Сухорукова рассказала, что делать, чтобы побороть стресс на работе.

Как побороть стресс на роботе

Если тебя одолевает стресс, который блокирует работоспособность, следует позаботиться о себе и продолжать делать это после критической ситуации.

Дозируй рабочую нагрузку

Иногда мы стрессуем, потому что берем на себя слишком много задач, которые истощают и заставляют выгорать от работы.

Так что иногда нормально не выжимать из себя максимум. Для этого спроси, какой минимальный объем работы необходимо выполнить, а затем позволь себе делать ровно столько.

Делегируй и распределяй обязанности и задачи

Распределили задачи по приоритетности. Обязательно делай себе перерывы на работе. Отказывай тем, кто дополнительно нагружает не твоими обязанностями.

Если у тебя слишком много задач и ты не единственный специалист в компании, не бойся передавать часть своих функций подчиненным.

Ты не должен(-на) делать все рабочие процессы самостоятельно. Достаточно сконцентрироваться на собственных рабочих функциях и научиться не брать на себя чужие.

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Отдыхай, делай перерывы

Как бы сильно мы ни любили свою работу, отдыхать все же придется. Ведь люди — не роботы, мы не можем работать 24/7 и при этом сохранять отличное ментальное состояние.

Кроме полноценных выходных, наполняющих тело и душу энергией для новых рабочих вызовов, следует не забывать и о перерывах.

Чтобы преодолеть стресс на работе, следует время от времени выходить за пределы стрессовых условий:

выйди на свежий воздух;

позвони друзьям или родственникам;

сделай упражнение для глаз, порисуй или подремай 15 минут, если есть возможность.

Двигайся

Физическая активность может отлично справиться с кортизолом. Прекрасные способы снять напряжение и восстановить ресурсы: прогулка, офисная зарядка, несколькоминутный танец и т. д.

Психолог утверждает, что подобная активность необходима не только во время стресса. Не засиживаться на месте и двигаться нужно всегда, когда есть возможность.

Оптимизируй питание

Не секрет, что питание влияет как на физическое, так и на ментальное состояние. Итак, если твой организм не получает необходимых питательных веществ, витаминов, он может быть истощен, а нервная система — более чувствительна к раздражителям и т. д.

Чтобы помочь себе преодолевать стресс и ежедневные вызовы, следует наладить питание. Психолог советует исключить из рациона или ограничить:

потребление сахара и рафинированных углеводов;

потребление кофеина, алкоголя, трансжиров;

употребление никотина.

Если ты все же не собираешься отказываться от заедания стресса, то делай это хотя бы не сладким. Мы поделились списком продуктов, которыми можно заедать стресс.

На смену этим продуктам следует привести более здоровые и питательные. Поэтому увеличь в рационе потребление омега-3 жирных кислот и не забывай пить зеленый чай или воду.

Если ты ищешь способы, которые помогли бы избавиться от стресса, то отличным вариантом является просмотр фильма. Мы рассказали, какие жанры фильмов могут снизить стресс.

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