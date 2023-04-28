Твоя работа

Все раздражает и хочется уволиться? Как побороть стресс на работе

Вероника Кононенко, редактор сайта 28 апреля 2023, 12:00
стрес на роботі
Фото: Pexels

Больше новостей
День матері
Когда День матери 2023 в Украине: дата, традиции и история праздника
Умань
Считают разрушенные этажи со слезами на глазах: реакция очевидцев удара по Умани
Гепатит В
На маникюре, в тату-салоне и в кабинете стоматолога: где можно подхватить гепатит B и как обезопасить себя
Зеленський доручив Залужному відправляти воєнкомів із тилу на фронт: що відомо на зараз
Будут не только раздавать повестки: Зеленский поручил отправлять военкомов на фронт
Смотреть больше

Материалы по теме

Как наша психика реагирует на массовые трагедии
Днепр, Умань, что дальше?.. Как наша психика реагирует на массовые трагедии
Чому люди збирають непотрібні речі — пояснення психологині
Твои полки просят о помощи! Почему люди собирают ненужные вещи — объяснила психолог
флешбеки війни
Флешбеки войны якорем тянут на дно? Психолог объяснила, как пережить дежавю
боюсь гучних звуків
“Я в безопасности, но до сих пор пугаюсь громких звуков, что с этим делать?”

Видео
0:02:42
Умань

Считают разрушенные этажи со слезами на глазах: реакция очевидцев удара по Умани
0:02:38
вертикальна ферма
Вместо почвы — вата! Как выращивают зелень на вертикальной ферме без большого поля
0:02:46
Українські інженери розробляють БПЛА в польових умовах
На все про все 15 минут! Как украинские инженеры разрабатывают сверхсовременные БпЛА в полевых условиях
Літак
Характеристики ракеты Х-101: что известно о снарядах, которыми Россия обстреливает Украину
Карта бойових дій в Україні
РФ зачищает территории и завозит настоящих террористов: карта боевых действий в Украине 28 апреля в режиме онлайн
0:05:39
Як окупанти готуються до евакуації з Мелітополя та інших міст
Как россияне подцепили сибирскую язву на оккупированном Запорожье — одна история из Мелитополя
0:05:02
PinchukArtCentre Prize
Пока гремят пушки, музы не молчат: объявлены победители седьмой премии PinchukArtCentre Prize
0:05:16
Як UNICEF відбудовує школи з бомбосховищами — новий проект
84 школы до сентября 2023! Как UNICEF восстанавливает учебные заведения с бомбоубежищами
0:03:00
Як часниковий бізнес допомагає реабілітації військових
Чеснок помогает реабилитировать военных? Как ветеран АТО начал собственный благотворительный бизнес
0:04:09
Навчай для України
Навчай для України: как молодые педагоги идут работать в сельские школы по новой программе
Больше видео
Искандер-К
Читать дальше
Смертоносная модификация: характеристики Искандер-К, которыми РФ обстреливает Украину
Как наша психика реагирует на массовые трагедии
Читать дальше
Днепр, Умань, что дальше?.. Как наша психика реагирует на массовые трагедии

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь