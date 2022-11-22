Знімають стрес і дарують настрій: які фільми вибрати, щоб позбутися пригніченого стану

Від подій навколо необхідно відволікатись, щоб не стати жертвою нервових розладів та стресу. Одним із найпростіших та ефективних способів боротьби з пригніченим станом є перегляд кіно. Чому фільми знімають стрес та які жанри вибрати — читай у матеріалі.

Чому фільми знімають стрес та які жанри вибрати

Під час перегляду фільмів відбувається перемикання уваги, якого ми так потребуємо. Хоча б на годину – дві відволіктись від подій за вікном або від стрічки новин — дуже корисно.

Також кіно впливає на наш настрій та емоційний стан. Тому під час вибору фільмів зважай на це. Практична психологиня Юлія Ворман радить звернути увагу саме на комедії:

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Наприклад, перегляд комедій активізує ендорфіни (гормони щастя). Також ендорфіни підвищують імунітет, що, безперечно, допомагає організму боротися з наслідками стресу.

Чи помічав(-ла) ти за собою таке, що під час перегляду фільму порівнюєш вчинки або бачиш себе в якомусь персонажі? Це також позитивна риса фільмів, адже ти можеш віднайти переосмислення проблем, життя тощо.

А кумедні чи складні ситуації, які показують у фільмах, можуть допомогти тобі впоратися з подібним у реальному житті. Якщо ти не любиш комедійні фільми чи детективи, психологиня радить не нав’язувати їх собі.

Для гарного настрою та розвантаження нервової системи найкраще підійдуть фільми, в яких вселяється віра в краще, в неминучу перемогу, добро, надію, бажання жити та рухатися далі, про нові знання.

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