Здається, що мозок плавить від війни? Що з цим робити — пояснюють біологиня та психологи

Помічаєш за собою забудькуватість, неуважність та зниження продуктивності? Так на нас діє війна. У цьому ж переконані біологи й психологи — платформа МАН поділилась, як війна впливає на когнітивні здібності та що з цим робити.
Помітити зниження когнітивних здібностей можна, якщо порівняти їх зі станом у мирний час.
Когнітивні функції — це розумові здібності, тобто вміння навчатися, міркувати, запам’ятовувати інформацію, розв’язувати проблеми, ухвалювати рішення та концентрувати увагу.
Когнітивні функції — це розумові здібності, тобто вміння навчатися, міркувати, запам’ятовувати інформацію, розв’язувати проблеми, ухвалювати рішення та концентрувати увагу.
Кандидатка біологічних наук Ольга Маслова наводить приклад впливу війни на когнітивні здібності:
Спостерігай, наскільки добре вдається контактувати з навколишніми, чи не виникає бажання закритися в собі, — радить нейропсихолог Дмитро Вакуленко.
Спостерігай, наскільки добре вдається контактувати з навколишніми, чи не виникає бажання закритися в собі, — радить нейропсихолог Дмитро Вакуленко.
А військова психологиня Олена Нагорна вважає, що сигналом до занепокоєння може бути не тільки повна відсутність, а й надлишок почуттів. Тому необхідно ретельно спостерігати за своїми емоціями.
Наш мозок переживає досі незнаний стрес. Це не залежить від місця перебування — процес у різних людей однаковий. Війна виснажує організм навіть тих, хто перестав дивитися новини, а лише споглядає меми про бавовну.
Мозок втрачає цінні ресурси, даючи тобі можливість швидко адаптуватися. На їх поповнення потрібно багато часу й спокою.
Мозок втрачає цінні ресурси, даючи тобі можливість швидко адаптуватися. На їх поповнення потрібно багато часу й спокою.
Війна закінчиться, а життя триватиме. Незважаючи на складні зовнішні умови, маємо радіти життю, знаходити моменти для задоволень, — переконана військова психологиня Олена Нагорна.
Війна закінчиться, а життя триватиме. Незважаючи на складні зовнішні умови, маємо радіти життю, знаходити моменти для задоволень, — переконана військова психологиня Олена Нагорна.
Допомагати підтримувати когнітивні здібності можна й фізично. Для цього потрібно налаштувати власну систему здорового харчування, спорту і сну.
Раніше ми розповідали, що відчувають діти, які пережили окупацію.
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