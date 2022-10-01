Здається, що мозок плавить від війни? Що з цим робити — пояснюють біологиня та психологи

Помічаєш за собою забудькуватість, неуважність та зниження продуктивності? Так на нас діє війна. У цьому ж переконані біологи й психологи — платформа МАН поділилась, як війна впливає на когнітивні здібності та що з цим робити.

Як війна впливає на когнітивні здібності

Помітити зниження когнітивних здібностей можна, якщо порівняти їх зі станом у мирний час.

Когнітивні функції — це розумові здібності, тобто вміння навчатися, міркувати, запам’ятовувати інформацію, розв’язувати проблеми, ухвалювати рішення та концентрувати увагу.

Кандидатка біологічних наук Ольга Маслова наводить приклад впливу війни на когнітивні здібності:

Вивчати нові мови стало складніше. Важче концентруватися на текстах. Мислити креативно вдається не так просто. Ти припускаєшся більшої кількості помилок.

Спостерігай, наскільки добре вдається контактувати з навколишніми, чи не виникає бажання закритися в собі, — радить нейропсихолог Дмитро Вакуленко.

А військова психологиня Олена Нагорна вважає, що сигналом до занепокоєння може бути не тільки повна відсутність, а й надлишок почуттів. Тому необхідно ретельно спостерігати за своїми емоціями.

Вплив війни на мозок

Наш мозок переживає досі незнаний стрес. Це не залежить від місця перебування — процес у різних людей однаковий. Війна виснажує організм навіть тих, хто перестав дивитися новини, а лише споглядає меми про бавовну.

Мозок втрачає цінні ресурси, даючи тобі можливість швидко адаптуватися. На їх поповнення потрібно багато часу й спокою.

Як підтримувати когнітивні здібності під час війни

Усвідомити, що ми живемо в час війни. Створити для себе комфортні умови життя, наскільки це можливо. Віднайти те, що надихає і дає сил. Став цілі і мрій. Радій життю.

Війна закінчиться, а життя триватиме. Незважаючи на складні зовнішні умови, маємо радіти життю, знаходити моменти для задоволень, — переконана військова психологиня Олена Нагорна.

Допомагати підтримувати когнітивні здібності можна й фізично. Для цього потрібно налаштувати власну систему здорового харчування, спорту і сну.

Займайся спортом. Досить навіть мінімального навантаження. Головне — систематично. Спи не менше ніж сім годин на день. Харчуйся здоровою та збалансованою їжею. Розвивай дрібну моторику — плети, ліпи тощо. Спілкуйся з рідними та близькими.

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