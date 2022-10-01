Психологія

Здається, що мозок плавить від війни? Що з цим робити — пояснюють біологиня та психологи

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 01 Жовтня 2022, 17:00
Як війна впливає на когнітивні здібності — пояснює біолог та психолог
Фото: Pexels

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