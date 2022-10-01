Кажется, что мозг плавит от войны? Что с этим делать — объясняют биолог и психологи

Замечаешь за собой забывчивость, рассеянность и снижение продуктивности? Так на нас действует война. В этом же убеждены биологи и психологи — платформа МАН поделилась, как война влияет на когнитивные способности и что с этим делать.
Заметить снижение когнитивных способностей можно, если сравнить их с состоянием в мирное время.
Когнитивные функции — это умственные способности, то есть умение учиться, размышлять, запоминать информацию, решать проблемы, принимать решения и концентрировать внимание.
Когнитивные функции — это умственные способности, то есть умение учиться, размышлять, запоминать информацию, решать проблемы, принимать решения и концентрировать внимание.
Кандидат биологических наук Ольга Маслова приводит пример влияния войны на когнитивные способности:
Наблюдай, насколько хорошо удается контактировать с окружающими, не возникает ли желания закрыться в себе, — советует нейропсихолог Дмитрий Вакуленко.
Наблюдай, насколько хорошо удается контактировать с окружающими, не возникает ли желания закрыться в себе, — советует нейропсихолог Дмитрий Вакуленко.
А военная психолог Елена Нагорная считает, что сигналом к беспокойству может быть не только полное отсутствие, но и избыток чувств. Поэтому нужно тщательно наблюдать за своими эмоциями.
Наш мозг переживает до сих пор незнакомый стресс. Это не зависит от места нахождения — процесс у разных людей одинаковый. Война истощает организм даже тех, кто перестал смотреть новости, а лишь созерцает мемы про хлопки.
Мозг теряет ценные ресурсы, давая тебе возможность быстро адаптироваться. На их пополнение нужно много времени и покоя.
Мозг теряет ценные ресурсы, давая тебе возможность быстро адаптироваться. На их пополнение нужно много времени и покоя.
Война закончится, а жизнь будет продолжаться. Несмотря на сложные внешние условия, мы должны радоваться жизни, находить моменты для удовольствий, — убеждена военная психолог Елена Нагорная.
Война закончится, а жизнь будет продолжаться. Несмотря на сложные внешние условия, мы должны радоваться жизни, находить моменты для удовольствий, — убеждена военная психолог Елена Нагорная.
Помогать поддерживать когнитивные возможности можно и физически. Для этого необходимо настроить свою систему здорового питания, спорта и сна.
Ранее мы рассказывали, что чувствуют дети, пережившие оккупацию.
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