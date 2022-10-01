Кажется, что мозг плавит от войны? Что с этим делать — объясняют биолог и психологи

Замечаешь за собой забывчивость, рассеянность и снижение продуктивности? Так на нас действует война. В этом же убеждены биологи и психологи — платформа МАН поделилась, как война влияет на когнитивные способности и что с этим делать.

Как война влияет на когнитивные способности

Заметить снижение когнитивных способностей можно, если сравнить их с состоянием в мирное время.

Когнитивные функции — это умственные способности, то есть умение учиться, размышлять, запоминать информацию, решать проблемы, принимать решения и концентрировать внимание.

Кандидат биологических наук Ольга Маслова приводит пример влияния войны на когнитивные способности:

Учить новые языки стало сложнее. Труднее сконцентрироваться на текстах. Мыслить креативно удается не так просто. Ты допускаешь больше ошибок.

Наблюдай, насколько хорошо удается контактировать с окружающими, не возникает ли желания закрыться в себе, — советует нейропсихолог Дмитрий Вакуленко.

А военная психолог Елена Нагорная считает, что сигналом к ​​беспокойству может быть не только полное отсутствие, но и избыток чувств. Поэтому нужно тщательно наблюдать за своими эмоциями.

Влияние войны на мозг

Наш мозг переживает до сих пор незнакомый стресс. Это не зависит от места нахождения — процесс у разных людей одинаковый. Война истощает организм даже тех, кто перестал смотреть новости, а лишь созерцает мемы про хлопки.

Мозг теряет ценные ресурсы, давая тебе возможность быстро адаптироваться. На их пополнение нужно много времени и покоя.

Как поддерживать когнитивные способности во время войны

Понять, что мы живем во время войны. Создать себе комфортные условия жизни, насколько это возможно. Найти то, что вдохновляет и дает сил. Ставь цели и мечтай. Радуйся жизни.

Война закончится, а жизнь будет продолжаться. Несмотря на сложные внешние условия, мы должны радоваться жизни, находить моменты для удовольствий, — убеждена военная психолог Елена Нагорная.

Помогать поддерживать когнитивные возможности можно и физически. Для этого необходимо настроить свою систему здорового питания, спорта и сна.

Занимайся спортом. Достаточно даже минимальной нагрузки. Главное — систематически. Спи не менее семи часов в день. Питайся здоровой и сбалансированной пищей. Развивай мелкую моторику — плети, лепи и т. д. Общайся с родными и близкими.

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