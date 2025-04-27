Не грипп, но тоже заразен: как стресс других людей влияет на наше самочувствие

Фото Unsplash От стресса не уйдешь, а иногда создается впечатление, что он готов выпрыгнуть из каждого угла. Подгоревшая яичница, пропущенный автобус, дополнительные правки в отчете, пробки по дороге домой, скисшее молоко, из которого не приготовишь блинчики на ужин — и еще тысяча поводов для нервотрепки. Сдерживать стресс может быть сложно. А бывает, что на нас давит чужой стресс. Мы словно заражаемся им и тоже становимся беспокойными. Это особенно усугубляется через социальные сети. Кое-кто предлагает новый термин для этого явления — заразный стресс. По мнению доцента кафедры биологических наук Университета штата Северной Каролины Наталии Дуке-Вилкенс, это происходит потому, что нам небезразлично то, что происходит с другими людьми.В разговоре с Washington Post она и другие эксперты рассказали больше о заразности стресса, как этому противостоять и бороться. Заразный стресс: почему мы беспокоимся о проблемах других Избежать заражения стрессом невозможно. Но брать на себя стресс других — это не всегда плохо. Стресс и наши ответы на него — ускоренное сердцебиение, потливость ладоней, беспокойство, недосыпание — эволюционировали, чтобы помочь людям, животным и даже микробам реагировать на угрозы в окружающей среде. Стресс нужен, чтобы помочь нам избегать хищников, объясняет Стефани Димитроф, доцент кафедры социальной психологии в Университете Монтаны. Но он не развивался, чтобы помочь нам с дедлайнами и правильным заполнением документов. Несмотря на то, что стресс необходим для увеличения выживания, он может оказаться вредным, если слишком длительный. Он приводит к постоянному повышению уровня кортизола и адреналина, которые могут способствовать накоплению жира, повышать артериальное давление и менять иммунную функцию. Unsplash Передача стресса от одного человека другому является распространенным явлением даже среди животных. Поведенческий эколог Ханджа Брандл заметила, что птицы, которых она изучала, мало двигались и меньше взаимодействовали с другими животными во время стресса. — Если представить, что люди живут в общей квартире с пятью друзьями, и двое из них страдают хроническим стрессом, у всех произойдут изменения в поведении. Пока неизвестно, как именно передается стресс. Однако ученые полагают, что люди воспринимают стресс через выражения лица, позы или тон голоса. Читать по теме Не только медитацией: действенные способы, которые помогут избавиться от стресса Действенные практики против стресса: читай в материале советы психологического практика. Как социальное взаимодействие снижает стресс Когда человек или животное, подвергшиеся воздействию стресса, имеют возможность взаимодействовать с другим лицом, это уменьшает их стресс. Социальное взаимодействие оказывает положительное влияние на людей, потому что помогает быстрее регулировать реакцию на стресс. Человек, находящийся в стрессе, может в краткосрочной перспективе негативно повлиять на людей. Но вместе с тем, этот взаимный механизм помогает поддерживать стабильность группы в долгосрочной перспективе. Если в жизни человека есть качественные социальные отношения, это помогает чувствовать жизнь более контролируемой и предсказуемой, потому что есть уверенность получить поддержку. Unsplash Что еще может помочь против стресса Исследователи до сих пор не знают, что делает некоторых людей более склонными к заражению стрессом, но очевидно, что эмпатия играет определенную роль. Человек с эмпатией глубоко чувствует эмоции других. Это как стресс, так и эмоции счастья, гнева или страха. И это не обязательно плохо, потому что помогает лучше общаться с другими людьми. Но если эмоции других слишком тяжелы, стоит сделать шаг назад и оценить, сколько времени ты проводишь с определенными людьми. Уединение на время и любимое дело тоже может помочь избежать негатива, который приносит стресс. Это может быть что угодно, например отдых на природе, рисование или игра с собакой. А что делать, если стресс догоняет на работе? Читай о практиках, которые помогут побороть негатив.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Саморазвитие Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter