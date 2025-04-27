Не грипп, но тоже заразен: как стресс других людей влияет на наше самочувствие

От стресса не уйдешь, а иногда создается впечатление, что он готов выпрыгнуть из каждого угла. Подгоревшая яичница, пропущенный автобус, дополнительные правки в отчете, пробки по дороге домой, скисшее молоко, из которого не приготовишь блинчики на ужин — и еще тысяча поводов для нервотрепки.

Сдерживать стресс может быть сложно. А бывает, что на нас давит чужой стресс. Мы словно заражаемся им и тоже становимся беспокойными. Это особенно усугубляется через социальные сети.

Кое-кто предлагает новый термин для этого явления — заразный стресс. По мнению доцента кафедры биологических наук Университета штата Северной Каролины Наталии Дуке-Вилкенс, это происходит потому, что нам небезразлично то, что происходит с другими людьми.

В разговоре с Washington Post она и другие эксперты рассказали больше о заразности стресса, как этому противостоять и бороться.

Заразный стресс: почему мы беспокоимся о проблемах других

Избежать заражения стрессом невозможно. Но брать на себя стресс других — это не всегда плохо.

Стресс и наши ответы на него — ускоренное сердцебиение, потливость ладоней, беспокойство, недосыпание — эволюционировали, чтобы помочь людям, животным и даже микробам реагировать на угрозы в окружающей среде.

Стресс нужен, чтобы помочь нам избегать хищников, объясняет Стефани Димитроф, доцент кафедры социальной психологии в Университете Монтаны. Но он не развивался, чтобы помочь нам с дедлайнами и правильным заполнением документов.

Несмотря на то, что стресс необходим для увеличения выживания, он может оказаться вредным, если слишком длительный.

Он приводит к постоянному повышению уровня кортизола и адреналина, которые могут способствовать накоплению жира, повышать артериальное давление и менять иммунную функцию.

Передача стресса от одного человека другому является распространенным явлением даже среди животных. Поведенческий эколог Ханджа Брандл заметила, что птицы, которых она изучала, мало двигались и меньше взаимодействовали с другими животными во время стресса.

— Если представить, что люди живут в общей квартире с пятью друзьями, и двое из них страдают хроническим стрессом, у всех произойдут изменения в поведении.

Пока неизвестно, как именно передается стресс. Однако ученые полагают, что люди воспринимают стресс через выражения лица, позы или тон голоса.

Как социальное взаимодействие снижает стресс

Когда человек или животное, подвергшиеся воздействию стресса, имеют возможность взаимодействовать с другим лицом, это уменьшает их стресс.

Социальное взаимодействие оказывает положительное влияние на людей, потому что помогает быстрее регулировать реакцию на стресс.

Человек, находящийся в стрессе, может в краткосрочной перспективе негативно повлиять на людей. Но вместе с тем, этот взаимный механизм помогает поддерживать стабильность группы в долгосрочной перспективе.

Если в жизни человека есть качественные социальные отношения, это помогает чувствовать жизнь более контролируемой и предсказуемой, потому что есть уверенность получить поддержку.

Что еще может помочь против стресса

Исследователи до сих пор не знают, что делает некоторых людей более склонными к заражению стрессом, но очевидно, что эмпатия играет определенную роль.

Человек с эмпатией глубоко чувствует эмоции других. Это как стресс, так и эмоции счастья, гнева или страха. И это не обязательно плохо, потому что помогает лучше общаться с другими людьми.

Но если эмоции других слишком тяжелы, стоит сделать шаг назад и оценить, сколько времени ты проводишь с определенными людьми.

Уединение на время и любимое дело тоже может помочь избежать негатива, который приносит стресс. Это может быть что угодно, например отдых на природе, рисование или игра с собакой.

А что делать, если стресс догоняет на работе? Читай о практиках, которые помогут побороть негатив.

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