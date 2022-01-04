Образа чи самоаналіз: як реагувати на критику без шкоди для себе та оточення

Деяким людям варто лише почути одне зауваження, і небо в них затягується найважчими хмарами, щоправда, часто уявними. Іншим же, незалежно від того, скільки вони можуть почути критики у свій бік, все одно легко та сонячно по життю.

Проте як досягти того стану душі, коли і критика сприймається простіше, але й про самовдосконалення вдається не забути – завдання не таке вже і складне, як може здатися.

Психологиня Світлана Стріга на своїй сторінці в Instagram пояснила, що може значити критика та як адекватно реагувати на висловлювання інших людей.

Що таке критика

Критика – це оцінка та виявлення недоліків чогось, негативне судження про будь-кого/будь-що.

Проте психологиня наголошує, що критика може бути однією із похідних від гордині. Оскільки люди, які постійно когось критикують, хочуть, щоб інші відповідали їхнім уявленням про світ, мораль та життя.

Як боротися зі страхом критики

Звичайно ж, чути якісь зауваження у свій бік не надто приємно, але важливо пам’ятати, що ми лише вчимося, освоюємо нові знання та ризикуємо, а значить – розвиваємось. Рух уперед завжди передбачає, що ми сьогодні робимо те, чого не робили вчора.

Той, хто навчається, неминуче робить помилки і, значить, стає об’єктом для критики.

Психологиня наголошує, що факту існування критики у житті кожної людини неможливо взагалі позбутися. Хіба що зовсім перестати щось робити, але тоді прокинеться ваш внутрішній критик і почне вам дошкуляти.

Тому важливо згадати також те, що метою критики не завжди є висловлення гніву та оцінка дій. Навпаки, часом правильна критика дає корисну інформацію для нашого розвитку.

Як тоді адекватно відповісти на критику

Психологиня не радить мовчати у будь-якому разі – навпаки, треба правильно розмовляти зі своїм опонентом та виробити толерантність до критики:

Коли вас критикують, попросіть бути більш конкретними. Уточніть, у чому ви некомпетентні чи не знаєтесь у певній тематиці. Попросіть довести, що ви некомпетентні. Раціонально наведіть свої аргументи у відповідь.

У разі, якщо ми не можемо змусити критика замовкнути, варто вчитися діяти й робити те, що важливо нам, всупереч неприємним для нас словам.

Звичайно ж критикувати і оборонятись від неприємних слів може практично кожен, проте це може призвести до того, що ми закриваємось в собі. Читай про особисті кордони та як не залишитись самотнім.