Обида или самоанализ: как реагировать на критику без ущерба для себя и окружающих

Некоторым людям стоит только услышать одно замечание, и небо у них затягивается тяжелыми облаками, правда, чаще всего выдуманными. Другим же, вне зависимости от того, сколько они могут услышать критики в свою сторону, все равно легко и солнечно по жизни.

Однако как достичь того состояния души, когда и критика воспринимается проще, но и о самосовершенствовании удается не забыть – задача не такая уж и сложная, как может показаться.

Психолог Светлана Стрига на своей странице в Instagram объяснила, что может означать критика и как правильно реагировать на высказывания других людей.

Что такое критика

Критика — это оценка и выявление недостатков чего-либо, отрицательное суждение о ком-либо/о чем-нибудь.

Однако психолог отмечает, что критика может быть одной из производных гордыни. Поскольку люди, постоянно кого-то критикующие, хотят, чтобы другие отвечали их представлениям о мире, морали и жизни.

Как бороться со страхом критики

Конечно же, слышать какие-то замечания в свою сторону не очень приятно, но важно помнить, что мы учимся, осваиваем новые знания и рискуем, а значит – развиваемся. Движение вперед всегда предполагает, что мы сегодня делаем то, чего не делали вчера.

Тот, кто учится, неизбежно совершает ошибки и, значит, становится объектом для критики.

Психолог подчеркивает, что от факта существования критики в жизни каждого человека невозможно вообще избавиться. Разве что совсем перестать что-либо делать, но тогда проснется ваш внутренний критик и начнет вас донимать.

Поэтому важно упомянуть также, что целью критики не всегда является выражение гнева и оценка действий. Наоборот, иногда правильная критика дает полезную информацию для нашего развития.

Как тогда адекватно ответить на критику

Психолог не советует молчать в любом случае — наоборот, нужно правильно разговаривать со своим оппонентом и выработать толерантность к критике:

Когда вас критикуют, попросите быть конкретнее. Уточните, в чем вы некомпетентны или не разбираетесь в определенной тематике. Попросите доказать, что вы некомпетентны. Рационально приведите свои аргументы в ответ.

В случае, если не удается заставить критика замолчать, нам следует учиться действовать и делать то, что важно нам, несмотря на неприятные нам слова.

Конечно же, критиковать и защищаться от неприятных слов может практически каждый, однако это может привести к тому, что мы закрываемся в себе. Читай о личных границах и как не остаться одиноким.