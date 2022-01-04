Психология

Обида или самоанализ: как реагировать на критику без ущерба для себя и окружающих

Даниэла Долотова, редактор сайта 04 января 2022, 17:00
Обида или самоанализ: как реагировать на критику без ущерба для себя и окружающих
Фото: Pexels

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Обида или самоанализ: как реагировать на критику без ущерба для себя и окружающих
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