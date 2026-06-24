С 26 июня в Украине меняются правила внесения наличных через платежные терминалы

Национальный банк Украины вводит масштабные изменения в систему осуществления наличных расчетов, которые непосредственно повлияют на правила пользования платежными терминалами самообслуживания.

Согласно новому постановлению финансового регулятора, которое вступает в силу уже 26 июня, в государстве упраздняется анонимное внесение наличных средств на банковские счета — подробности читай в материале.

Анонимные пополнения счетов через терминалы окажутся под запретом — подробности

Теперь для успешного пополнения любой банковской карты или счета через терминал на любую сумму гражданам придется пройти обязательную процедуру верификации по номеру мобильного телефона.

Непосредственно во время операции плательщик будет обязан ввести свой номер, на который поступит одноразовый пароль в SMS-сообщении или автоматический телефонный звонок.

Только после ввода этого секретного кода авторизации на экране автомата транзакция будет успешно завершена, а использованный номер телефона будет автоматически фиксироваться в финальной бумажной или электронной квитанции.

Банковские учреждения и лицензированные платежные сервисы будут обязаны сохранять исчерпывающий массив данных о каждой проведенной операции, включая точную дату, время, персональный номер плательщика и код авторизации.

В то же время регулятор предусмотрел исключения, при которых подтверждение через SMS или звонок не потребуется.

Без идентификации личности через терминалы можно будет:

производить оплату коммунальных услуг,

перечислять налоговые платежи в бюджет,

покупать билеты на транспорт,

пополнять баланс проездных карт.

Кроме того, без пароля разрешено пополнять счета мобильной связи, однако здесь НБУ установил жесткий лимит — не более 500 гривен в месяц на один телефонный номер.

При превышении этого лимита процедура верификации также станет обязательной.

Раньше мы рассказывали, каких купюр больше и меньше всего в украинцев — читай в материале, почему количество наличных в целом увеличилось.

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