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С 26 июня в Украине меняются правила внесения наличных через платежные терминалы

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 24 июня 2026, 11:00 2 мин.
терминал самообслуживания
Фото Pexels

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