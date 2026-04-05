У Харкові рятувальники дістали гондураську королівську змію з пральної машини

У Харкові стався курйозний та водночас тривожний випадок, який змусив мешканців однієї з п’ятиповерхівок неабияк перехвилюватися. Близько опівночі 31 березня мешканці квартири на четвертому поверсі виявили у барабані своєї пральної машини справжню змію.

Для вирішення нетипової ситуації знадобилася допомога фахівців Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради та представників КП Центр поводження з тваринами. Рятувальна операція виявилася технічно складною: аби безпечно витягнути плазуна, побутову техніку довелося розібрати практично до останнього гвинтика.

Спецоперація у ванній кімнаті: звідки взялася екзотична гостя

Як з’ясували експерти після успішного вилучення тварини, знахідкою виявилася гондураська королівська змія. Це неотруйний вид, який користується великою популярністю серед любителів домашніх тераріумів через свій яскравий колір та спокійну вдачу.

Фахівці Центру поводження з тваринами зауважили, що змія не становила загрози для людей. Найімовірніше, плазун втік від сусідів через комунікаційні мережі або вентиляцію та обрав пральну машину як надійне та зручне місце для схованки. На щастя, історія завершилася щасливо як для переляканих мешканців, так і для самої екзотичної мандрівниці.

Сезон активності змій на Харківщині: яких плазунів можна зустріти у природі

Цей випадок став слушним приводом для фахівців нагадати мешканцям регіону про початок сезону активності місцевих змій. Період, коли плазуни прокидаються після зимової сплячки, триває з квітня по жовтень.

У Харківській області найчастіше можна зустріти два види:

Водяні вужі (часто плутають із гадюками через відсутність вушок);

Медянки .

Обидва ці види є абсолютно безпечними для людини, не мають отрути та зазвичай першими намагаються уникнути контакту, відчувши наближення людей.

Охорона змій та їхня роль в екосистемі України

Екологи та герпетологи наголошують на важливості гуманного ставлення до плазунів. Варто пам’ятати, що і водяні вужі, і медянки занесені до Червоної книги України та перебувають під державним захистом. Знищувати цих тварин суворо заборонено законом.

Змії відіграють надважливу роль у підтримці природного балансу, виступаючи природним регулятором чисельності гризунів. Фахівці закликають громадян не піддаватися паніці при зустрічі з плазуном у дикій природі. Найкраща тактика — просто спокійно пройти повз, не зачіпаючи тварину, адже вона боїться вас значно більше, ніж ви її.

