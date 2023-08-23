Супергероєм точно не станеш! Що робити, якщо вкусив павук та як надати першу допомогу

Укус павука — небезпечний, адже може спричинити сильну алергічну реакцію, або навіть смерть. Якщо тебе вкусив павук, потрібно терміново визначити його вид та надати першу допомогу. Читай у нашому матеріалі, що робити, якщо вкусив павук.
Найбільш небезпечними є укуси таких павуків: чорна вдова, каракурт, тарантул, жовтий, мизгир, хрестовик. Кожен з них має різний колір та властивості. Відрізнити їх можна так:
Після визначення виду павука, слід швидко надати першу допомогу. Якщо помітних симптомів немає, місце укусу потрібно промити водою з милом. Після цього змастити укус маззю з антисептиком, щоб запобігти інфекції.
До рани, якщо вона свербить чи пече, можна прикладати холодне. Крім цього можна приймати безрецептурне знеболювальне.
У випадку, якщо є небезпечні симптоми, чи це отруйний павук, потрібно викликати невідкладну допомогу. Наприклад, якщо є такі симптоми:
Найнебезпечнішим є укус чорної вдови. У такому випадку потрібно відразу звертатися по невідкладну допомогу, щоб вколоти протиотруту. Якщо тебе вкусив інший павук, лікарі виведуть токсин з організму та зроблять щеплення від правця.
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