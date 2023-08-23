Супергероєм точно не станеш! Що робити, якщо вкусив павук та як надати першу допомогу

Укус павука — небезпечний, адже може спричинити сильну алергічну реакцію, або навіть смерть. Якщо тебе вкусив павук, потрібно терміново визначити його вид та надати першу допомогу. Читай у нашому матеріалі, що робити, якщо вкусив павук.

Що робити, якщо вкусив павук: перша допомога

Найбільш небезпечними є укуси таких павуків: чорна вдова, каракурт, тарантул, жовтий, мизгир, хрестовик. Кожен з них має різний колір та властивості. Відрізнити їх можна так:

Чорна вдова : павук чорного кольору з червоною плямою на животі у вигляді пісочного годинника. Розмір павука — 2-3 см. Слід від укусу майже не видно, але є симптоми тривалих м’язових спазмів, біль у животі, нудота та блювання, задишка, тремор.

: павук чорного кольору з червоною плямою на животі у вигляді пісочного годинника. Розмір павука — 2-3 см. Слід від укусу майже не видно, але є симптоми тривалих м’язових спазмів, біль у животі, нудота та блювання, задишка, тремор. Каракурт : павук чорного кольору з хаотичними червоними плямами. Після укусу виникає пекучий біль, запаморочення голови, швидкий пульс, надмірне потовиділення, судоми та тремор.

: павук чорного кольору з хаотичними червоними плямами. Після укусу виникає пекучий біль, запаморочення голови, швидкий пульс, надмірне потовиділення, судоми та тремор. Тарантул : великий павук розміром до 10 см. Має коричневий волосяний покрив. Після укусу з’являється набряк, задишка, висипання, набряки слизової оболонки, низький тиск.

: великий павук розміром до 10 см. Має коричневий волосяний покрив. Після укусу з’являється набряк, задишка, висипання, набряки слизової оболонки, низький тиск. Жовтий : невеликий (до 1,5 см) павук жовтого кольору. На череві має смугу бежевого чи чорного кольору. Після укусу з’являється пекучий біль, набряк та почервоніння.

: невеликий (до 1,5 см) павук жовтого кольору. На череві має смугу бежевого чи чорного кольору. Після укусу з’являється пекучий біль, набряк та почервоніння. Мизгир : великий павук розміром до 3 см. Має рудий волосяний покрив, чорне черево. Після укусу, який є болючим, з’являється запаморочення голови, падає тиск, оніміння кінцівок, може підвищитися температура та виникнути анафілактичний шок.

: великий павук розміром до 3 см. Має рудий волосяний покрив, чорне черево. Після укусу, який є болючим, з’являється запаморочення голови, падає тиск, оніміння кінцівок, може підвищитися температура та виникнути анафілактичний шок. Хрестовик: павук розміром до 2 см, має коричневе тіло з хрестоподібним візерунком. На місці укусу з’являється почервоніння та набряк, нудота та головний біль, м’язові спазми.

Як надати першу допомогу після укусу павука

Після визначення виду павука, слід швидко надати першу допомогу. Якщо помітних симптомів немає, місце укусу потрібно промити водою з милом. Після цього змастити укус маззю з антисептиком, щоб запобігти інфекції.

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У випадку, якщо є небезпечні симптоми, чи це отруйний павук, потрібно викликати невідкладну допомогу. Наприклад, якщо є такі симптоми:

трапився укус отруйного павука;

укус стрімко збільшується, болить;

є біль та спазми у животі;

задишка, важко дихати, ковтати;

з’явилися червоні смуги навколо укусу.

Найнебезпечнішим є укус чорної вдови. У такому випадку потрібно відразу звертатися по невідкладну допомогу, щоб вколоти протиотруту. Якщо тебе вкусив інший павук, лікарі виведуть токсин з організму та зроблять щеплення від правця.

Раніше ми розповідали, що робити, якщо вкусив овод.

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