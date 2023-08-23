Здоров'я та краса

Супергероєм точно не станеш! Що робити, якщо вкусив павук та як надати першу допомогу

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 23 Серпня 2023, 15:00
Що робити, якщо вкусив павук: перша допомога
Фото: Pexels

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Супергероєм точно не станеш! Що робити, якщо вкусив павук та як надати першу допомогу
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