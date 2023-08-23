Супергероем точно не станешь! Что делать, если укусил паук и как оказать первую помощь

Укус паука опасен, ведь может вызвать сильную аллергическую реакцию или даже смерть. Если тебя укусил паук, нужно срочно определить его вид и оказать первую помощь. Читай в нашем материале, что делать, если укусил паук.

Что делать, если укусил паук: первая помощь

Наиболее опасны укусы таких пауков: черная вдова, каракурт, тарантул, желтосумный, мизгирь, крестовик. Каждый из них имеет разный цвет и особенности. Отличить их можно так:

Черная вдова : черный паук с красным пятном на животе в виде песочных часов. Размер паука — 2-3 см. След от укуса почти не виден, но есть симптомы длительных мышечных спазмов, боль в животе, тошнота и рвота, одышка, тремор.

: черный паук с красным пятном на животе в виде песочных часов. Размер паука 2-3 см. След от укуса почти не виден, но есть симптомы длительных мышечных спазмов, боль в животе, тошнота и рвота, одышка, тремор. Каракурт : черный паук с хаотическими красными пятнами. После укуса возникает жгучая боль, головокружение, быстрый пульс, чрезмерное потоотделение, судороги и тремор.

: черный паук с хаотическими красными пятнами. После укуса возникает жгучая боль, головокружение, быстрый пульс, чрезмерное потоотделение, судороги и тремор. Тарантул : большой паук размером до 10 см. Имеет коричневый волосяной покров. После укуса появляется отек, одышка, сыпь, отеки слизистой, низкое давление.

: большой паук размером до 10 см. Имеет коричневый волосяной покров. После укуса появляется отек, одышка, сыпь, отеки слизистой, низкое давление. Желтосумный : небольшой (до 1,5 см) паук желтого цвета. На брюхе полоса бежевого или черного цвета. После укуса появляется жгучая боль, отек и краснота.

: небольшой (до 1,5 см) паук желтого цвета. На брюхе полоса бежевого или черного цвета. После укуса появляется жгучая боль, отек и краснота. Мизгирь : большой паук размером до 3 см. Имеет рыжий волосяной покров, черное брюхо. После болезненного укуса появляется головокружение головы, падает давление, онемение конечностей, может повыситься температура и случиться анафилактический шок.

: большой паук размером до 3 см. Имеет рыжий волосяной покров, черное брюхо. После болезненного укуса появляется головокружение головы, падает давление, онемение конечностей, может повыситься температура и случиться анафилактический шок. Крестовик: паук размером до 2 см, имеет коричневое тело с крестообразным узором. На месте укуса появляется покраснение и отек, тошнота и головные боли, мышечные спазмы.

Как оказать первую помощь после укуса паука

После определения вида паука следует быстро оказать первую помощь. Если заметных симптомов нет, место укуса необходимо промыть водой с мылом. После этого смазать укус мазью с антисептиком, чтобы предотвратить инфекцию.

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К ране, если она чешется или жжет, можно прикладывать холодное. Кроме этого можно принимать безрецептурное обезболивающее.

В случае, если есть опасные симптомы или это ядовитый паук, нужно вызвать неотложную помощь. Например, если есть такие симптомы:

случился укус ядовитого паука;

укус стремительно увеличивается, болит;

есть боль и спазмы в животе;

одышка, тяжело дышать, глотать;

появились красные полосы вокруг укуса.

Самым опасным является укус черной вдовы. В таком случае нужно сразу обращаться за неотложной помощью, чтобы уколоть противоядие. Если тебя укусил другой паук, врачи выведут токсин из организма и сделают прививку от столбняка.

Раньше мы рассказывали, что делать, если укусил овод.

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