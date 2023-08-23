Супергероем точно не станешь! Что делать, если укусил паук и как оказать первую помощь

Укус паука опасен, ведь может вызвать сильную аллергическую реакцию или даже смерть. Если тебя укусил паук, нужно срочно определить его вид и оказать первую помощь. Читай в нашем материале, что делать, если укусил паук.
Наиболее опасны укусы таких пауков: черная вдова, каракурт, тарантул, желтосумный, мизгирь, крестовик. Каждый из них имеет разный цвет и особенности. Отличить их можно так:
После определения вида паука следует быстро оказать первую помощь. Если заметных симптомов нет, место укуса необходимо промыть водой с мылом. После этого смазать укус мазью с антисептиком, чтобы предотвратить инфекцию.
К ране, если она чешется или жжет, можно прикладывать холодное. Кроме этого можно принимать безрецептурное обезболивающее.
В случае, если есть опасные симптомы или это ядовитый паук, нужно вызвать неотложную помощь. Например, если есть такие симптомы:
Самым опасным является укус черной вдовы. В таком случае нужно сразу обращаться за неотложной помощью, чтобы уколоть противоядие. Если тебя укусил другой паук, врачи выведут токсин из организма и сделают прививку от столбняка.
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