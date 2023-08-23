Здоровье и красота

Супергероем точно не станешь! Что делать, если укусил паук и как оказать первую помощь

Анастасия Грубрина, редактор сайта 23 августа 2023, 15:00
Що робити, якщо вкусив павук: перша допомога
Фото: Pexels

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