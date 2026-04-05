В Харькове спасатели получили гондурасскую королевскую змею из стиральной машины

В Харькове произошел курьезный и в то же время тревожный случай, который заставил жителей одной из пятиэтажек изрядно разволноваться. Около полуночи 31 марта жильцы квартиры на четвертом этаже обнаружили в барабане своей стиральной машины настоящую змею.

Для решения нетипичной ситуации понадобилась помощь специалистов Департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского городского совета и представителей КП Центр обращения с животными. Спасательная операция оказалась технически сложной: чтобы безопасно вытащить пресмыкающееся, бытовую технику пришлось разобрать практически до последнего винтика.

Спецоперация в ванной комнате: откуда взялась экзотическая гостья

Как выяснили эксперты после успешного извлечения животного, находкой оказалась гондурасская королевская змея. Это неядовитый вид, который пользуется большой популярностью среди любителей домашних террариумов благодаря своему яркому окрасу и спокойному нраву.

Специалисты Центра обращения с животными отметили, что змея не представляла угрозы для людей. Вероятнее всего, пресмыкающееся сбежало от соседей через коммуникационные сети или вентиляцию и выбрало стиральную машину в качестве надежного и удобного места для укрытия. К счастью, история завершилась благополучно как для испуганных жильцов, так и для самой экзотической путешественницы.

Сезон активности змей на Харьковщине: каких пресмыкающихся можно встретить в природе

Этот случай стал подходящим поводом для специалистов напомнить жителям региона о начале сезона активности местных змей. Период, когда пресмыкающиеся просыпаются после зимней спячки, длится с апреля по октябрь.

В Харьковской области чаще всего можно встретить два вида:

Водяные ужи (их часто путают с гадюками из-за отсутствия ушек);

Медянки.

Оба этих вида являются абсолютно безопасными для человека, не имеют яда и обычно первыми стараются избежать контакта, почувствовав приближение людей.

Экологи и герпетологи подчеркивают важность гуманного отношения к пресмыкающимся. Стоит помнить, что и водяные ужи, и медянки занесены в Красную книгу Украины и находятся под государственной защитой. Уничтожать этих животных строго запрещено законом.

Змеи играют важнейшую роль в поддержании природного баланса, выступая естественным регулятором численности грызунов. Специалисты призывают граждан не поддаваться панике при встрече с пресмыкающимся в дикой природе. Лучшая тактика — просто спокойно пройти мимо, не трогая животное, ведь оно боится вас значительно больше, чем вы его.

