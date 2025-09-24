200 млн євро на харчування у школах — ЄС підтримає українських учнів

Європейський Союз виділить кошти для забезпечення дитячого харчування для українських шкіл.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу на засіданні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей на полях Генеральної асамблеї ООН, передає Укрінформ.

Яку суму отримають українські школярі та що ще пообіцяли ЄС для України — читай далі в матеріалі.

Харчування для українських дітей від ЄС: деталі

Звертаючись до президента Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської, президентка заявила, що в ЄС ознайомлені з внутрішніми потребами України.

— Ми не заспокоїмося, доки (викрадені Росією – ред.) діти України не повернуться додому, але я знаю, що внутрішні потреби також величезні.

Я рада оголосити, що ми готові виділити близько 200 мільйонів євро на забезпечення шкільним харчуванням. Ви розповіли мені, наскільки це важливо, і я рада це підтримати, — додала Урсула фон дер Ляєн.

Щодо фінансової підтримки з боку ЄС в напрямі притягнення Росії до відповідальності за викрадення дітей, вона зазначила, що Європа фінансує роботу українських прокурорів, аби родини побачили, що правосуддя переможе.

Також спільно з ЮНІСЕФ Євросоюз інвестує понад 10 мільйонів євро для допомоги, реабілітації та навчання повернутих українських дітей.

Нагадаємо, що у серпні прем’єрка Юлія Свириденко заявила, що харчування для школярів з 1 по 11 класи стане безкоштовним у 2026 році. На той момент під цю ініціативу шукали кошти.

За її словами, потрібно буде не лише забезпечити фінанси, а й інфраструктурну готовність міст, щоб забезпечити якісне харчування по всій території України.

Деякі школи вже забезпечують дітей щоденним харчуванням. Читай, якими стравами годують наших школярів.

